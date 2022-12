Nico Abad defensa ‘Masterchef’ després de la polèmica de Patricia Conde

Masterchef ha amenaçat Patricia Conde de demandar-la per les paraules que ha deixat anar contra el programa. En un comunicat mai vist, l’exconcursant assegurava que “tot és mentida”, que els boicotegen i que els directors del reality de TVE insisteixen en què han de donar joc “sigui com sigui” fins al punt de permetre que gravin “sota els efectes de les drogues“. Les acusacions han estat molt fortes, el que els ha fet reaccionar en un comunicat en el que li llancen un ultimàtum: “Iniciarem mesures legals contra ella si no rectifica i demana perdó”. En un comunicat, asseguren que li han enviat un burofax.

Des que Patricia Conde carregués contra el programa en un missatge en el seu perfil a Instagram, que alguns companys estan aprofitant per dir la seva. El primer va ser Jordi Cruz, membre del jurat del programa culinari, que va acusar la concursant d’emetre un “veredicte” sense donar dret a rèplica. Ara és un altre dels companys de Patricia, Nico Abad, el qui es pronuncia sobre aquesta gran polèmica. En el seu cas, opta per defensar el programa: “Masterchef ha significat la meva reconciliació amb la televisió i l’entreteniment. El programa suposa una suma de treballs en equip molt ben organitzats que acaba posant en pantalla una pel·lícula amb un guió que sorgeix en directe durant la preparació d’un dinar”.

Masterchef reacciona a les greus acusacions de Patricia Conde | TVE

Nico Abad deixa en evidència la crítica de Patricia Conde, la que no comparteix

“Crec que els teleespectadors estan davant d’un programa de televisió en majúscules, aquesta és televisió pura. Hem de començar dient que els tres membres del jurat saben de cuina, el que és una obvietat però estem en un moment en el que hem d’explicar tot. Abans de la valoració es neteja tot i el jurat prova els plats freds. Jo mateix a plató he pensat que hi havia valoracions injustes quan et jugues l’expulsió. No obstant això, en veure-ho des de casa, aquestes decisions no m’han semblat injustes perquè un plat senzill ben elaborat no pot guanyar un complex i mal cuinat. Tenen el format absolutament interioritzat i ho viuen de manera espectacular. És televisió, emet emocions a les cases de la gent. Per mi és un 10 a tots tres”, justifica.

També ha parlat sobre la seva expulsió davant de Patricia Conde, de fet: “Jo havia cremat part de la carn mentre la marcava, no vaig reduir la salsa i el cap no va quedar ben net. Tres errors grans. Ella en va cometre dos. Tres contra dos. No hi ha més“, ha dit el periodista esportiu.