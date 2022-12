Shakira i Gerard Piqué, enfrontats: “Negociacions contra rellotge”

Shakira i Gerard Piqué han tingut més o menys bona sintonia durant els tràmits de separació. Els ha costat arribar a un acord per la custòdia dels fills perquè Gerard Piqué no estava convençut del trasllat a Miami, però finalment van deixar les seves diferències de banda i van acordar que la cantant i els nens podrien marxar sempre que això no impedís que el futbolista els veiés amb regularitat. Doncs bé, aquest bon rotllo ha quedat enrere.

Així ho confirmen a El Periódico, que s’han assabentat dels problemes que comença a tenir l’exparella. Aquesta concòrdia s’hauria aturat per culpa “d’un desacord de dates“. En l’acord que havien signat, Shakira es comprometia a marxar cap als Estats Units després de Reis, però ara s’hauria adonat que això perjudicaria els nens perquè allà les escoles comencen el curs el 5 de gener. És per això que ara ha demanat a Gerard Piqué poder marxar abans, al que ell no està disposat perquè ja s’havia fet a la idea que passaria aquest dia de màgia i il·lusió amb els petits.

Quan pensaven que tot estava signat i acordat, ara els advocats de totes dues parts haurien iniciat unes negociacions contra rellotge. Han de decidir el dia de la marxa de Shakira amb pocs dies de marge, el que no deu ser fàcil tenint en compte que entre ells hi hauria mal rotllo actualment. A més a més, en aquests moments l’artista colombiana es troba a Dubai de vacances i això complica la comunicació.

Shakira i Gerard Piqué tornen a tenir mala relació | Europa Press

Com s’han repartit Gerard Piqué i Shakira les festes de Nadal?

El 24 i 25 de desembre, els petits estaran amb la mare. Van arribar a l’acord que Gerard Piqué tindria la custòdia la nit de Cap d’Any i també durant Reis, el que ara no seria possible si realment Shakira vol que marxin cap a Miami abans del dia cinc. Això té “indignat” el futbolista, ja que ells “sempre han celebrat la tradició de Reis” i ara se la perdrien. El que ara està intentant el seu advocat és convèncer Shakira que permeti que els nens celebrin aquest dia a Barcelona amb el pare i que comencin l’escola un parell de dies després que els seus companys. Caldrà esperar per veure com acaba aquesta disputa, la que podria ser la primera d’unes quantes més.