Bons auguris per a Shakira: més a prop de salvar-se de presó

Shakira podria tenir sort i rebre bones notícies judicials. La cantant colombiana està esperant que l’Audiència de Barcelona decideixi què passa amb l’acusació d’Hisenda contra ella, que considera que va estafar i cometre sis delictes fiscals en els exercicis que anaven entre el 2010 i el 2014. L’últim que se sap és que anirà a judici, ja que ella continua defensant que en aquells anys no passava prou temps a Espanya i que, per tant, tenia dret a pagar els impostos fora. L’Agència Tributària haurà de demostrar que va passar més de vuit mesos aquí per obligar-la a retornar els milions d’euros que deuria. El problema és que, en cas de jutjar-la per aquest motiu, també s’enfrontaria a penes de presó.

L’ex de Gerard Piqué deu estar preocupada, però aquesta angoixa podria haver-se reduït una mica gràcies a la informació que acaba de saber-se. Sito Pons, l’exitós excampió de motociclisme, estava acusat dels mateixos delictes i ha estat absolt per l’Audiència Barcelona. Es tracta del mateix tribunal que decidirà sobre el futur de Shakira, així que són bones notícies que hagin cregut que no és culpable.

Ho expliquen Lorena Vázquez i Laura Fa a El Periódico: “És important aquesta absolució perquè Sito Pons comparteix advocat per Shakira. El Tribunal avui ha conclòs que no devia ser considerat resident fiscal a Espanya entre 2010 i 2014 perquè va viure a Mònaco i Londres. És una bona notícia per a ella perquè això podria apropar a posicions entre Shakira i l’Audiència de Barcelona perquè és la mateixa que la jutjarà a ella. Ells han conclòs aquesta sentència per a ell. M’imagino que això podria crear alguna mena de jurisprudència i que a Shakira li fos favorable d’alguna manera”.

Shakira, als jutjats | Europa Press

També han recordat un cas similar, el de Borja Thyssen, també acusat d’haver evadit impostos. Ell també va acabar guanyant quan li reclamaven que havia de pagar aquí mentre ell deia que estava a Andorra. No és tan fàcil demostrar que ella estava vivint a Espanya i això podria afavorir a Shakira.

“El que demostra aquesta victòria de Sito Pons és que és molt difícil demostrar que vivia aquí dia a dia. No m’estranyaria que Shakira guanyés perquè Borja no feia molts esforços per demostrar que no vivia aquí. Ella, en canvi, va estar treballant fora, mentre que ell tenia els nens aquí a l’escola directament i feia vida familiar… Ni tan sols així van poder demostrar-ho. En Sito ha demostrat que no vivia a Espanya, l’audiència li ha donat credibilitat i surt de tot això totalment absolt”.

Les cases de Gerard Piqué i Shakira, a la venda

Per una altra banda, les periodistes també han explicat què passarà amb les tres cases que tenen a Esplugues Gerard Piqué i Shakira. Fins ara no se sabia que eren tres les propietats que compartien, les que posaran a la venda pròximament: “L’única empresa que tenen en comú és la propietària de les tres cases que tenen. La d’Esplugues, la dels pares de Gerard Piqué i la dels de Shakira. Posaran a la venda les tres i no ensenyaran fotos ni deixaran que la visiten gaire. La immobiliària no farà pública cap foto de la casa i per visitar-la hauràs de demostrar que tinguis molts diners”.

Dimarts serà un dia important per a Gerard Piqué, a més a més, ja que té un acte professional important. En aquesta presentació hi haurà una catifa vermella, en la que diuen que podria acompanyar-lo en Clara Chía. Es presentaran com a parella oficialment?