Compra un cotxe, treu diners i paga una pizza amb la targeta d’un amic hospitalitzat

L’amistat és un concepte força relatiu. Així ho deu entendre l’home que aquest dimarts haurà de seure al banc dels acusats per suposadament aprofitar-se de la confiança “d’un amic de fa anys”. Segons el ministeri fiscal, en Miguel s’hauria comprat un cotxe, demanat un crèdit, retirat fons en efectiu, contractat telèfons mòbils i demanat una pizza amb la targeta i les dades bancàries que el seu amic li hauria confiat quan va ser ingressat a l’hospital.

Ara en Miguel s’enfronta a una pena de tres anys de presó i a una multa de 2.160 euros, amb una responsabilitat civil de 7.901 euros, per un delicte d’estafa de l’article 248 del Codi Penal amb un concurs medial de falsedat de document mercantil, de l’article 392. El cas serà jutjat per la secció desena de l’Audiència de Barcelona, després de la instrucció del jutjat número tres de Manresa. El ministeri fiscal està convençut de la culpabilitat de l’acusat. De fet, entén que el vincle d’amistat va permetre la comissió dels delictes.

Estafa sense aturador aprofitant-se de l’amic malalt

Atès l’escrit d’acusació de fiscalia, al qual ha tingut accés El Món, els fets es van perpetrar entre el 14 de maig i el 30 d’agost del 2018, quan la víctima va ser ingressada a l’hospital. A la vista que l’ingrés seria llarg, va donar les seves dades personals, bancàries i financeres al seu amic Miguel per si havia de fer algun pagament o alguna gestió. En aquest marc, la víctima insisteix que tenien una amistat de feia anys. I, segons el fiscal, Déu n’hi do les gestions que va arribar a fer.

L’acusat hauria tret 700 euros en metàl·lic d’un caixer amb la targeta del seu amic ingressat a l’hospital

Per exemple, l’investigat va adquirir un vehicle per import de 6.850 euros. Pocs dies després va contractar línies de telefonia mòbil per valor de 316,50 euros i va retirar 700 euros en efectiu a través dels caixers amb la targeta del seu amic. A més, va contractar al Banc Cetelem un crèdit de 8.000 euros que es va fer ingressar al seu compte personal. I, per rematar, va fer una comanda a Domino’s Pizza per un import de 34,80 euros adquirint una oferta d’àpat familiar amb beguda inclosa. Fonts del cas asseguren que tots dos “ja han perdut l’amistat”.