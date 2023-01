El contracta perquè l’ajudi a morir i li estafa cent mil euros

L’estafa del fals suïcidador. Així es podria definir el cas que l’Audiència de Barcelona jutjarà dimarts que ve, 10 de gener. Un judici en què l’acusat s’enfronta a una pena de sis anys de presó per un delicte d’estafa. Segons el relat del ministeri fiscal, l’acusat va ser contractat per una farmacèutica amb depressió a fi i efecte que l’ajudés a morir. L’home va acceptar l’encàrrec i va cobrar els 100.000 euros compromesos, en dos terminis, però no va fer la feina. Ara la farmacèutica i la fiscalia el porten a judici per cobrar sense haver complert la feina.

Els magistrats de la secció sisena de l’Audiència hauran de decidir si els fets comporten una pena presó, una multa de 7.200 euros i la devolució dels 100.000 euros. L’acusat, que no té antecedents penals, mostrarà la seva línia de defensa a la sala de vistes. Ara bé, el cas desperta interès perquè entre en el debat sobre l’auxili al suïcidi i les seves derivades. En definitiva, l’home va cobrar i a l’hora de la veritat va mantenir viva a qui li havia encomanat que l’ajudés a treure’s la vida.

Un encàrrec sorprenent

Segons el sumari, els fets van començar en una data indeterminada però, en tot cas, abans del 21 de març del 2018, quan la denunciant i víctima, una dona que dirigia una farmàcia, va prendre la decisió de treure’s la vida. La dona patia una depressió major i va contactar amb l’ara acusat, a qui havia conegut com a client de la farmàcia i a qui havia agafat confiança. Després de diverses converses, l’acusat es va oferir a complir amb la petició.

El judici per l’estafa del fals suïcidi quedarà vist per a sentència quan el president el tribunal piqui el taulell amb una maça com aquesta / Pixabay

Així, amb l’objectiu, segons el fiscal, “d’obtenir un enriquiment irregular, va sol·licitar 100.000 euros i a canvi es va comprometre a manipular la caldera de gas de l’habitatge de la víctima, ubicat en un municipi dels voltants de Sabadell, per tal que inhalés el gas quan dormís i acabés així amb la seva vida”. Però les coses no van anar com havien pactat, llevat dels diners. Així, el 21 de març de 2018, la dona li va lliurar un primer termini del preu, 25.000 euros, que l’acusat va “incorporar al seu patrimoni”. Posteriorment, i en el mateix domicili, la dona li va donar la resta, els 75.000 euros.

Sense fer la feina

Un cop cobrada la feina a l’avançada, calia fer-la. El dia convingut, l’home es va personar a l’habitatge de la farmacèutica i va fer veure que manipulava la caldera. “Va fingir tot i saber que el que remenava a la caldera no servia per complir amb l’encàrrec”, assenyala la fiscalia en el seu escrit d’acusació, al qual ha tingut accés El Món. Ni la caldera va deixar de funcionar, ni hi va haver la fuita de gas prevista per tal que la farmacèutica morís intoxicada.

A la vista del resultat i de la manca de ganes de complir amb el resultat, la dona va decidir denunciar el cas a les autoritats. Finalment, la fiscalia va decidir demanar al jutjat obrir les diligències penals per un delicte d’estafa dels articles 248, 249 i 250 del Codi Penal. La petició de pena és de 6 anys de presó, 12 mesos de multa a raó de 20 euros al dia i una responsabilitat civil de 100.000 euros i els interessos. La clau del cas seran les proves forenses i els testimonis que certificarien el relat de l’acusació.