Cauen els estafadors que es feien passar pel teu banc amb un SMS

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una banda del Maresme que es dedicava a fer compres fraudulentes a través del mètode conegut com a smishing, que consisteix a enviar missatges SMS que simulen un avís urgent d’una entitat bancària i que redirigeixen a una pàgina web falsa on la víctima introdueix les seves contrasenyes, que posteriorment són utilitzades per adquirir productes. Agents de la Regió Metropolitana Nord van detenir el passat 30 de novembre cinc joves d’entre 19 i 21 anys que haurien dut a terme almenys 21 estafes amb aquest mètode.

Les investigacions van començar després que es registressin diverses denúncies per compres fraudulentes a establiments del Maresme, Barcelona i el Vallès Oriental. Les primeres perquisicions van permetre comprovar que darrere les compres fraudulentes, per un valor conjunt de 15.000 euros, hi havia un entramat criminal que enviava SMS fent-se passar per entitats bancàries o empreses de missatgeria. Els Mossos d’Esquadra no descarten que hi hagi més afectats.

Els estafadors envien missatges SMS fent-se passar per bancs o empreses de paqueteria / Pixabay

Els estafadors es feien passar per treballadors de bancs o d’empreses de paqueteria

Els estafadors intentaven maximitzar les possibilitats d’èxit de l’estafa enviant un gran nombre de missatges fent-se passar per treballadors de bancs o de companyies de paqueteria com MRW, SEUR o Correus. Un cop havien obtingut les claus de les víctimes, les carregaven en telèfons mòbils que feien servir per fer els pagaments en botigues o per treure diners en caixers automàtics.

Durant el registre del domicili des d’on operaven els cinc detinguts, els Mossos van intervenir una vintena de telèfons mòbils, diverses targetes de telefonia i uns 700 euros en efectiu. També van comissar una vintena d’ampolles d’alcohol, 14 cartons de tabac i diverses peces de roba d’alta gamma, així com 76 ampolles d’òxid nitrós, més conegut com el gas del riure. Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 2 de Granollers, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.