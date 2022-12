La fiscalia arxiva la investigació dels morts a la tanca de Melilla

La fiscalia ha decidit arxivar la investigació sobre el salt a la tanca de Melilla del passat 24 de juny que va acabar amb almenys 23 migrants morts. El ministeri públic considera que no hi ha indicis de delicte en l’actuació de la Guàrdia Civil a excepció d’alguns agents que van “llançar pedres als migrants” en un moment concret dels aldarulls. “Els components de l’operatiu van mantenir en tot moment una conducta proporcionada a la gravetat dels fets que s’estaven produint, consistents en l’atac massiu a una frontera espanyola per un grup d’entre 700 i 800 persones, incontrolat, agressiu i armat amb elements contundents”, diu la fiscalia en el seu escrit.

El ministeri públic ha donat trasllat a la direcció general de la Guàrdia Civil de l’actuació dels agents que van llançar pedres “per si fossin constitutius d’infracció disciplinària”. Amb tot, la fiscalia ha recordat al govern espanyol que té l’obligació de facilitar mecanismes “eficaços i legals” per garantir que el dret dels migrants a sol·licitar asil o protecció internacional sense arriscar la vida. El ministeri públic també ha avalat el retorn en calent de 470 migrants cap al Marroc perquè la Guàrdia Civil ho va fer “en compliment i en l’exercici de les seves funcions, en aplicació d’allò que disposa la llei d’estrangeria i d’acord amb les competències que legalment tenen atribuïdes per evitar un dany greu, immediat i irreparable, com era l’atac violent, massiu i incontrolat a una frontera espanyola”.

La BBC revela informacions sobre la massacre a Melilla que contradiu la versió del govern espanyol | EP

Els agents no sabien que hi havia un allau a la tanca de Melilla

En el seu decret, la fiscalia defensa que cap dels agents de l’operatiu tenia coneixement de l’allau de migrants que van saltar la tanca ni de les morts que es van produir durant l’enfrontament amb les forces de seguretat marroquines, per la qual cosa no podien saber que hi havia persones que necessitaven ajuda. “No hi va haver comunicació del que estava passant per part de l’operatiu marroquí a l’espanyol”, explica el ministeri públic, que, tot i això, considera que encara que ho haguessin sabut no haurien pogut prestar-los auxili “sense risc propi”.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rebut moltes crítiques per l’actuació de la Guàrdia Civil aquell dia i fins i tot una investigació internacional ha revelat que un dels morts es va produir en territori espanyol, cosa que el ministeri ha negat en repetides ocasions.