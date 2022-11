Marlaska, contra les cordes per les morts a la tanca de Melilla

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, està contra les cordes per les 23 morts que es van produir durant l’intent de salt de la tanca de Melilla el passat 24 de juny. Marlaska compareix al Congrés més qüestionat que mai i amb noves informacions que posen en dubte la versió oficial de la tragèdia. Una investigació internacional ha revelat nous detalls que qüestionen el relat oficial del Ministeri de l’Interior sobre l’incident i fins i tot asseguren que un dels morts es va produir a la banda espanyola de la tanca, un extrem que Marlaska ha negat en diverses ocasions.

Marlaska es manté aferrat a la seva versió dels fets malgrat les crítiques que ha rebut des de tots els racons de l’hemicicle. El ministeri de l’Interior ha emès un comunicat reiterant que “cap mort va tenir lloc en territori nacional” i es limita a desacreditar la investigació de Lighthouse Reports que ha destapat les incongruències i contradiccions del relat del govern espanyol.

La BBC revela informacions sobre la massacre a Melilla que contradiu la versió del govern espanyol | EP

Segons l’informe, les autoritats marroquines van llançar gas lacrimogen sense parar en un recinte que no tenia sortida i davant l’allau de persones que fugien van reaccionar amb brutalitat. A la banda espanyola, els agents de la Guàrdia Civil s’ho miraven sense fer res tot i tenir una panoràmica clara del que estava passant perquè tenien un helicòpter sobrevolant la zona. La policia espanyola, en lloc d’atendre els migrants que van aconseguir saltar la tanca, els van lligar les mans i els van entregar en calent a les forces de seguretat marroquines. Es calcula que unes 470 persones van ser retornades aquell dia.

Crítiques de l’oposició contra Marlaska pel salt a Melilla

Grande-Marlaska va comparèixer el passat mes de setembre al Congrés per donar explicacions sobre el salt a la tanca de Melilla i va defensar l’actuació de les forces de seguretat espanyoles. Llavors el PP, Cs i Vox van tancar files amb la Guàrdia Civil i van acusar Interior de no donar prou mitjans a la policia per defensar la frontera. ERC, Bildu i Podemos van criticar el ministre socialista per la “poca transparència” de la investigació dels fets i van acusar Marlaska d’intentar tapar el que havia passat a la banda espanyola de la tanca.

La massacre a la frontera de Melilla del passat 24 de juny va acabar amb més de 20 migrants subsaharians morts | Europa Press

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha tornat a la càrrega aquest dimecres i ha advertit que la “veritat està atrapant” Marlaska. “Un ministre no es pot sustentar en la mentida com sembla que està passant”, ha dit. Segons ha publicat la SER, la tragèdia de Melilla no només va succeir en territori espanyol, sinó que la parcel·la del pas fronterer del Barri Xinès és propietat del Ministeri de Transports.