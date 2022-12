Marlaska s’enroca i nega cap negligència de la Guàrdia Civil a Melilla

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, es manté ferm en la seva defensa de l’actuació de la Guàrdia Civil durant la tragèdia de la tanca de Melilla que el passat 24 de juny va acabar amb almenys 23 morts després d’un intent de salt massiu des del Marroc. En la seva compareixença al Congrés dels Diputats, que es va produir just després que una investigació internacional revelés nous detalls que qüestionen la versió oficial i assegura que almenys una de les morts es va produir a la banda espanyola de la tanca, Marlaska ha negat que es produís cap negligència per part de les forces de seguretat espanyoles.

“Es va complir de forma plena amb la legalitat”, va sentenciar Marlaska. El ministre de l’Interior, immune a les crítiques de la resta de grups parlamentaris, va afirmar que els fets del juny a la tanca de Melilla van ser “tràgics”, però es va espolsar qualsevol responsabilitat perquè “van tenir lloc fora del nostre país”. El ministre va acusar el PP de “deslleialtat” per intentar “construir una altra veritat que no existeix”. Marlaska va retreure als populars que posin en dubte l’actuació de la Guàrdia Civil, que va ser “proporcionada i oportuna”, i va negar que els agents espanyols haguessin negat l’auxili als migrants ferits que estaven en territori espanyol. “Li importen poc les nostres institucions per tal d’obtenir rèdits polítics”, va insistir.

El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant una sessió de control al govern espanyol al Congrés dels Diputats | Europa Press

Versions contradictòries de la tragèdia de Melilla

Interior defineix l’intent de salt de la tanca de Melilla com un “atac violent” contra la frontera espanyola. Marlaska ha explicat que unes 1.700 persones van assaltar “de forma violenta” el pas fronterer del Barri Xinès de la ciutat autònoma armats amb “destrals i tota mena d’objectes contundents”. Un grup de migrants hauria escalat el mur exterior del recinte per contenir els agents amb “pedres, pals i altre tipus d’objectes” mentre un altre intentava forçar les portes amb “destrals, martells i radials”. Quan va aconseguir rebentar les portes, sempre segons la versió d’Interior, es va crear un “embut” de persones que intentaven entrar a territori espanyol. Només 134 ho van aconseguir, de les quals 133 van demanar asil.

En canvi, la investigació internacional liderada per diversos diaris de prestigi internacional presenta un relat molt diferent. Segons el seu informe, la policia marroquina va llançar gas lacrimogen contra els migrants que provaven de travessar la frontera en un recinte sense sortida i van reaccionar amb brutalitat quan els migrants intentaven fugir. Els investigadors acusen la Guàrdia Civil de mirar-s’ho sense fer res malgrat que tenien una idea clara del que passava perquè hi havia un helicòpter policial sobrevolant la zona. També retreuen que els agents, en lloc d’auxiliar els migrants que havien aconseguit passar la frontera, els van lligar de mans i els van retornar en calen al Marroc. Almenys 470 persones haurien estat retornades sense passar pel Centre d’Estança Temporal d’Immigrants (CETI) de Melilla.