El PP demana la dimissió de Marlaska per les “mentides” sobre Melilla

El Partit Popular (PP) ha instat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a dimitir per les “mentides” sobre el salt massiu de migrants el passat 24 de junts que va acabar amb almenys 23 morts i centenars de ferits a la tanca de Melilla. Ho ha demanat aquest dimarts a la tarda el vicesecretari d’Institucional del PP, Esteban González Pons, en una roda de premsa, en què ha insistit que “ha d’haver dimissions avui”. De fet, González Pons ha exigit que, si Marlaska no presenta la dimissió abans de la mitjanit, sigui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui el destitueixi aquest dimecres. El popular ha assenyalat que cal que “assumeixi la responsabilitat política de forma immediata” i ha esgrimit una investigació periodística del consorci internacional Lighthouse Reports que indica que va haver-hi almenys un mort en territori espanyol.

González Pons ha afirmat que el “prestigi internacional” d’Espanya ha quedat en dubte perquè s’ha demostrat que el govern espanyol ha “mentit” i, a més, ha dit que és “molt greu que s’ocultin morts en territori espanyol”.

el vicesecretari d’Institucional del PP, Esteban González Pons, en una imatge d’arxiu | Europa Press

El dirigent del PP insisteix que Marlaska “assumeixi” la responsabilitat política aquesta nit i que anul·li la compareixença programada per aquest dimecres al Congrés, en què ha de donar explicacions sobre els fets del passat mes de juny a la tanca de Melilla. “Que deixi d’amagar-se darrere de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional”, ha demanat. A més, ha reblat que Sánchez “serà corresponsable de les mentides” del Ministeri d’Interior si no el cessa.

La resposta de Marlaska

El Ministeri d’Interior ha negat que la investigació tingui cap base probatòria seriosa i ha insistit que no hi va haver cap mort en territori espanyol. Fonts del departament de Marlaska asseguren que l’article periodístic no desvirtua que l’actuació de la Guàrdia Civil va ser “proporcional” i “no va tenir cap incidència en les morts”. També lamenten que “determinats partits polítics tractin d’instrumentalitzar la tragèdia recorrent a especulacions periodístiques”.