Fiscalia demana al govern espanyol més imatges de la tragèdia de Melilla

La Fiscalia creu que no té tota la informació i ha reclamat al govern espanyol que entregui totes les imatges del passat 24 de juny a la tanca de Melilla, quan en un salt massiu d’unes 2.000 persones van morir, almenys, 23 migrants subsaharians. El ministeri públic manté oberta una investigació per aclarir què va passar aquell dia que va acabar en tragèdia, i té sis mesos de termini per dur-la a terme. Aquest termini, però, es pot prorrogar si és necessari. Un dels fets que la Fiscalia vol aclaria és si, durant l’operació per aturar el salt, hi va haver morts en territori espanyol i que, a posterior, es van arrossegar a la banda marroquina, tal com sosté un reportatge d’investigació de la BBC i que l’executiu espanyol nega. Per la seva banda, el Ministeri de l’Interior ha respost que ja va entregar tot el material del qual disposa el setembre passat.

La comissió d’Interior també contradiu la versió de l’Estat

Aquesta setmana, una comissió de diputats del Congrés ha viatjat a Melilla per investigar els fets. Després de visionar totes les imatges del succés que va enregistrar la Guàrdia Civil des d’un helicòpter i mitjançant drons, els diputats d’ERC, EH Bildu i Unides Podem també contradeien la versió oficial del govern espanyol i afirmaven que hi havia hagut víctimes que van morir en territori espanyol.

El 24 de juny, almenys 23 migrants subsaharians van morir en un salt massiu de la tanca de Melilla | EP

El ministeri es renta les mans

El Ministeri de l’Interior ja ha respost a la petició de Fiscalia i assegura que ja ha entregat tot el material audiovisual del qual disposa d’aquell 24 de juny. De fet, des del ministeri afirmen que es va fer entrega el setembre passat de tota la informació recollida, tant al fiscal com al Defensor del Poble i que també està a disposició de la Comissió d’Interior del Congrés. Afegeix que aquest material recull “íntegrament” tota la seqüència d’esdeveniments “sense cap forat”. Fonts d’Interior insisteix que “el material del qual no disposen és, senzillament, perquè no existeix”.

El Ministeri també ha assegurat que la Comandància de la Guàrdia Civil contestarà “a la major brevetat” explicant “amb tot detall” els motius tècnics “que demostren que als enviaments originals es va incloure tot el material disponible”. Aquesta resposta també inclourà declaracions dels operadors de l’helicòpter i del dron que van enregistrar imatges aèries, així com detalls dels llibres de vols d’ambdós aparells.