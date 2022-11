El PSOE veta la comissió d’investigació per la massacre de Melilla amb el PP i Vox

El PSOE, alineat amb el Partit Popular i l’ultradreta de Vox, ha tombat la comissió d’investigació sobre el salt massiu de migrants el passat 24 de junts que va acabar amb almenys 37 morts i centenars de ferits a la tanca de Melilla. D’aquesta forma han rebutjat la petició que havien registrat Unides Podem, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Més País, Compromís i BNG. La portaveu adjunta dels socialistes al Congrés dels Diputats, Isaura Leal, ha anunciat el rebuig en roda de premsa aquest divendres i ha explicat que, en canvi, sí que s’ha acceptat la petició de compareixença del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions.

La BBC revela informacions sobre la massacre a Melilla que contradiu la versió del govern espanyol | EP

Compareixènça el 30 de novembre

D’aquesta forma, la Junta de Portaveus del Congrés ha acordat aquest dijous que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparegui davant el Ple el pròxim dia 30 de novembre per donar resposta a la tragèdia que va tenir lloc a Melilla el passat 24 de juny i, a més, el govern espanyol ha ofert als portaveus parlamentaris visionar abans, en sessió secreta, les imatges gravades aquest dia a la frontera espanyola.

Un reportatge que porta cua

El ministre ja va comparèixer al ple el mes de setembre passat però els grups van tornar a sol·licitar la seva presència després de la difusió d’un reportatge de la BBC que qüestiona la versió oficial sobre el succeït a Melilla. Aquest documental també va portar a Unides Podem, els socis parlamentaris de l’executiu i altres formacions independentistes com Junts, PDeCAT i la CUP a insistir en la necessitat d’obrir una investigació parlamentària.

Així mateix, el PP ha advertit que vol en primer lloc escoltar el ministre, però no tanca la porta a recolzar en el futur la comissió d’investigació ja registrada o fins i tot a llançar la seva pròpia. “Anirem veient els passos, però cal arribar fins al final, no es pot mirar cap a un altre costat, cal determinar responsabilitats per aquest fet vergonyant i que algú les assumeixi”, ha reblat.