100 controls a les carreteres per l’alta sinistralitat de novembre

Campanya massiva de controls de trànsit aquest cap de setmana a les carreteres davant l’alta sinistralitat registrada aquest novembre. Ho ha anunciat aquest divendres el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, qui ha confirmat que els Mossos d’Esquadra faran 100 controls al conjunt de les carreteres catalanes després que, aquest mes, 12 persones hagin mort en accidents, una xifra que duplica les víctimes del mateix mes del 2019 (es compara amb aquest any perquè la mobilitat dels dos anteriors està marcada per la pandèmia de la Covid-19). Per al dispositiu, la policia catalana anirà amb vehicles logotipats i altres que no i se centraran a denunciar l’excés de velocitat o la conducció imprudent.

Més radars i controls a l’AP-7

El conseller d’Interior ha recordat que “cada víctima és una tragèdia” i ha instat els conductors a “extremar la prudència” a la carretera. També, Elena ha detallat que s’incrementaran els radars de velocitat, es faran controls específics a l’AP-7 i hi ha vols programats de l’helicòpter del Servei Català de Trànsit (STC).

Mossos activa un dispositiu de 100 controls a les carreteres catalanes | ACN

El dispositiu massiu d’aquest cap de setmana busca evitar accidents mortals a la carretera i inclourà el desplegament de Mossos en controls estàtics i mòbils. Principalment, els agents vigilaran el comportament en la conducció en vies on hi ha afluència de ciclistes i denunciaran els conductors que circulin amb excés de velocitat.

Tres morts a la carretera en 24 hores

La xifra de víctimes mortals en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes de Catalunya és de 144. En les últimes 24 hores, tres persones han mort a l’asfalt, dues de les quals entre la tarda d’aquest dijous i la matinada de divendres. De les víctimes, 12 han perdut la vida aquest novembre, entre les quals un vianant, tres motoristes i una ciclista. Per això, davant l’alta sinistralitat registrada en un mes, el conseller Elena fa una crida a la prudència.