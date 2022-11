Els comuns i el Govern acorden unes bases de negociació per als pressupostos

El Govern de la Generalitat i els comuns han acordat aquest divendres a la tarda unes bases de negociació per encara els pressupostos de la Generalitat. D’aquesta forma, la negociació, més enllà dels comptes, inclourà la llei d’acompanyament i un acord de seguiment. En aquest sentit, un cop els comuns i el Govern ja han celebrat la seva tercera reunió, ja podran “entrar en el contingut”, tal com informa En Comú Podem a través d’un comunicat.

En aquest sentit, els comuns han plantejat a l’executiu les propostes que van anunciar aquest dijous, que es basa en diversos eixos per estructurar la negociació: pla de xoc social; transformació ecològica (energies renovables i mobilitat sostenible); habitatge i drets socials; salut, i fiscalitat.

El president del Govern, Pere Aragonès | ACN

Valoració positiva de la trobada

Per part d’En Comú Podem han assistit a la reunió, que s’ha celebrat al Palau de la Generalitat, els diputats Joan Carles Gallego, Susanna Segovia i Marc Parés, i el coordinador del grup parlamentari, Ximo Balaguer. Els comuns valoren positivament la trobada però avisen que encara hi ha molta feina per fer i que “queda poc temps”.

Junts i PSC demanen concrecions

D’aquesta forma, els comuns asseguren que inicien les negociacions formals amb el Govern de la Generalitat per afrontar els pressupostos. L’altra carra de la moneda són Junts i el PSC, ja que tots dos demanen detalls i documentació al Govern i una acceleració en les negociacions. De fet, tots dos asseguren que no els hi han presentat els detalls dels pressupostos.

Aquest divendres al matí el Govern s’ha reunit amb Junts per Catalunya. El partit de Turull i Borràs asseguren que la reunió d’aquest matí amb l’executiu ha estat “exclusivament de caràcter tècnic”, i han tornar a reiterar la petició d’informació per entrar al detall de les xifres.

El Govern també es va reunir amb els socialistes aquest dijous tot i que asseguren que també va ser una reunió més aviat tècnica on tampoc es va entrar en concrecions. Per això, la portaveu socialista, Alícia Romero, ha demanat que accelerin les negociacions per si l’executiu vol tenir els comptes aprovats al febrer.