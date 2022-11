Campuzano reclama més recursos per l’acollida de joves migrats sols

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha demanat més recursos per “gestionar l’acollida de joves migrats sols” i “atendre joves extutelats”. Campuzano ha traslladat aquesta demanda al secretari d’Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, en una reunió que tots dos han mantingut aquest divendres a la seu de la conselleria. Alhora, ha traslladat al representant del govern espanyol la seva preocupació pel dèficit de finançament que presenta la Llei de dependència, malgrat les millores en el pressupost dutes a terme per l’Estat. Des del seu punt de vista, aquest “infrafinançament” evidencia que cal un nou sistema més “estable, sòlid i sostenible”.

Fons Next Generation

Durant la trobada, també han intercanviat punts de vista sobre el seguiment dels Fons Next Generation i tant el conseller com el secretari general han traslladat la voluntat de reduir les llistes d’espera en l’àmbit de la dependència. En aquest sentit, el conseller ha considerat que aquest és un objectiu que va estretament lligat a la necessària millora del finançament. Alhora, han posat sobre la taula la millora de les condicions salarials del tercer sector.

El sistema de finançament de la dependència

Una altra problemàtica que el conseller té sobre la taula és el sistema de finançament de la dependència. En aquest sentit, Campuzano s’ha marcat com a objectiu revisar el sistema de finançament de la dependència i, per fer-ho, ha assegurat que obrirà “batalla” amb l’Estat. De fet, va criticar “l’infrafinançament” per part del govern espanyol, però també va reconèixer que hi ha un problema de “lentitud” en la gestió de les prestacions. La llista d’espera actual s’aproxima a les 100.000 persones i el conseller, tot i que avisa d’un “ball de xifres” i que podria ser inferior, ha afirmat que estan estudiant i es posaran en marxa mesures per reduir-la. Pel que fa al futur de Catalunya, Campuzano està “convençut” que s’acabarà votant “en un referèndum acordat” i s’ha posat “a disposició” del president Pere Aragonès per col·laborar en aquesta via.