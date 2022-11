Campuzano acusa Junts d’estar al límit del ‘trumpisme’

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha tornat a carregar contra Junts per Catalunya aquest dissabte per haver posat en dubte la legitimitat del Govern d’ERC. “Qüestionar la legitimitat d’aquest Govern és estar al límit del ‘trumpisme'”, ha reblat el conseller en una entrevista al diari El Periódico. Campuzano ha dit que el Govern és legítim perquè va ser investit pel Parlament tal i com tocava. “L’Estatut i les lleis internes de Catalunya regulen que si es vol fer caure aquest Govern hi ha un mecanisme, que és la moció de censura. I és evident que avui no hi ha una majoria alternativa per fer fora ERC, que jo sàpiga”, ha etzibat. En aquest sentit ha apostat per articular àmplies majories que tinguin ERC com a “pal de paller”.

“És bo que Esquerra aspiri ara a jugar el paper que va jugar la Lliga, Convergència o el PSC. Al país li convenen partits que articulin àmplies majories, al país li convé pals de paller”, ha insistit en aquesta idea tot i afegir que no té previst afiliar-se a ERC pròximament. “ERC i Junts estan condemnats a continuar parlant“, ha avisat després de carregar contra Junts per no considerar legítim el Govern en solitari d’ERC. “Part del votant independentista continua entenent que s’han de poder entendre. La reflexió que ha de fer Junts és com vol recuperar la seva capacitat de diàleg amb ERC després d’haver provocat una consulta que els ha conduït a sortir del Govern i que els ha fet aprofundir en la seva crisi interna”, ha advertit Campuzano.

El nou conseller de Drets Socials, Carles Campuzano / Lorena Sopêna / Europa Press

Demana serietat per aprovar els pressupostos

En la mateixa entrevista, el conseller de Drets Socials ha confiat que es podran aprovar els pressupostos pel 2023 juntament amb Junts. “Cal ser seriós. Quan s’elabora un pressupost i es posa, grosso modo, sobre la taula, aquells que el van elaborar i que va ser el seu millor llegat en l’etapa de Govern han d’exercir la seva responsabilitat”, ha reclamat. “No sé quins motius pots tenir per no recolzar-lo. I, si això no pot ser, no es descarta cap opció”, ha afegit per concloure l’entrevista, on en cap moment ha tancat la porta a una negociació amb el PSC.