Campuzano exigeix revisar el sistema de finançament de la dependència

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, s’ha marcat com a objectiu revisar el sistema de finançament de la dependència i, per fer-ho, ha assegurat que obrirà “batalla” amb l’Estat. En una entrevista aquest divendres a El Matí de Catalunya Ràdio, Campuzano ha criticat l'”infrafinançament”, però també ha reconegut que hi ha un problema de “lentitud” en la gestió de les prestacions. La llista d’espera actual s’aproxima a les 100.000 persones i el conseller, tot i que avisa d’un “ball de xifres” i que podria ser inferior, ha afirmat que estan estudiant i es posaran en marxa mesures per reduir-la. Pel que fa al futur de Catalunya, Campuzano està “convençut” que s’acabarà votant “en un referèndum acordat” i s’ha posat “a disposició” del president Pere Aragonès per col·laborar en aquesta via.

96.000 persones en llista d’espera

En referència a la llista d’espera per rebre assistència per dependència que ronda les 96.000 persones, el conseller de Drets Socials ha advertit que podria haver-hi un “ball de xifres” entre les estadístiques del govern espanyol i les de la Generalitat. Així i tot, ha reconegut que la llista és alta i remarca que un dels seus objectius prioritaris és reduir-la. Per fer-ho, Campuzano ha assegurat que el departament està estudiant mesures, tot i que ha acceptat que existeix un problema en els terminis de valoració de la dependència i l’assignació de recursos per això.

La necessitat d’atenció a la dependència augmentarà

El conseller de Drets Socials preveu que l’atenció que necessitarà la situació de dependència augmentarà en els pròxims anys i, per això, descarta la possibilitat d’oferir serveis de “menor intensitat”. L’aposta de Campuzano, segons explica ell mateix, implica garantir l’atenció de qualitat.

Tot plegat ha portat el conseller a plantar-se i no descarta obrir una “batalla” amb l’Estat perquè aprovi una revisió del sistema de finançament d’atenció a la dependència. Campuzano recorda que la legislació actual no garanteix que l’Estat aporti recursos necessaris en aquest àmbit. Un fet que titlla de “trampa”. Ha lamentat que dels 18.000 milions d’euros destinats des de la posada en marxa de la llei, Espanya n’ha finançat 3.000, els copagaments dels ciutadans 3.000 més i la resta la Generalitat. Per això, exigeix a l’Estat posi més recursos.