Campanya de Salut per donar a conèixer el telèfon d’atenció a persones amb conducta suïcida

El Departament de Salut ha impulsat unes instal·lacions al passeig marítim de Badalona que convida a descobrir hisòtries relacionades amb el suïcidi, amb l’objectiu de donar a conèixer el servei especialitzat en l’atenció telefònica a persones amb conducta suïcida.

Dia Mundial de la prevenció del suïcidi

Ho ha fet aquest dissabte, que és el dia mundial de la prevenció del suïcidi. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, acompanyat del coordinador del PLAPRESC i director de Salut Mental de l’Hospital Universitari Parc Taulí, Diego Palao, i la presidenta i fundadora de Després del Suïcidi – Associació de Supervivents, Cecília Borràs, ha presentat aquesta experiència immersiva. Des que es va activar el telèfon especialitzat en la salut mental al 061, l’equip ha atès 1.716 trucades i ha activat en 12 ocasions el Codi Risc Suïcidi.

Dia Mundial de la Prevenció al Suïcidi / Salut

La instal·lació permet descobrir històries relacionades amb el suïcidi a través de supervivents, familiars, entitats de l’esport i professionals. Unes frases dibuixades al terra guien els vianants cap a una estructura amb forma de cub que consta de 62 telèfons que representen els 62 intents de suïcidi que es produeixen a Catalunya cada setmana. En vint d’aquests telèfons es podrà escoltar una experiència envers el suïcidi que promourà que el visitant reflexioni des de perspectives diverses, ja que una de les principals problemàtiques del suïcidi és que continua sent tabú i, com a conseqüència, no se’n parla, tot i ser la primera causa de mort no natural a Catalunya.

Dades preocupants

El conseller Argimon ha destacat que una voluntat del Departament és “donar a conèixer la realitat del suïcidi i tot el que comporta”. En aquest sentit, ha remarcat la importància de treballar amb professionals especialitzats i associacions de supervivents i familiars, “ja que es tracta d’un repte comú que hem d’afrontar conjuntament”.

Durant el 2021, a Catalunya hi va haver 6.527 episodis de conducta suïcida i del que portem d’any 2022, fins al 22 de maig, n’hi ha hagut 2.986.

Del total d’episodis de conducta suïcida que hi ha hagut els darrers anys, les dones representen el 64,6% de casos, havent-hi un pic d’episodis entre els 12 i els 20 anys. Pel que fa a l’edat, el 15,1% dels episodis de conducta suïcida són protagonitzats per menors d’edat.