Frenada de contagis de verola del mico: Salut confirma 74 casos nous

La verola del mico s’està frenant el seu ritme de contagi. Així ho constaten les dades que ha publicat aquest divendres el departament de Salut, on es confirmen 74 noves infeccions, una xifra que dista molt de la de fa setmanes quan els contagis arribaven a les 200 infeccions en set dies. La setmana passada es va produir la primera reducció, comptabilitzant 96 casos nous i aquest divendres es confirma la tendència a la baixa, amb un total de 1.995 infectats del virus.

Una persona rep la vacuna de la verola del mico a Barcelona / ACN

La majoria dels confirmats són homes entre els 20 i els 60 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 29 d’agost. Des que va començar la vacunació, el 21 de juliol, fins a aquest dijous, s’han administrat 1.956 dosis de la vacuna contra la malaltia. En la darrera setmana se n’han inoculat 420, majoritàriament, i per primer cop, per via intradèrmica. Tot i això, només s’han confirmat 1.995 dels 2.948 sospitosos o probables. Tanmateix, el ritme de vacunació és positiu i molta més gent s’està sumant a la iniciativa.

La simtomatologia no canvia

Gairebé tots els casos registrats de verola del mico han presentat febre, fatiga, inflamació dels ganglis i erupcions a la pell. Fins al moment, les complicacions greus que s’han descrit són la proctitis (una inflamació del recte que pot causar diarrea) i afectacions oculars, que a vegades han requerit hospitalització, però que ja estan donats d’alta. Segons ha informat el departament de Salut, la majoria de lesions provocades per la malaltia s’han localitzat en les àrees genital, perioral i perianal, i en la major part dels casos també s’ha presentat en altres localitzacions. El mecanisme de transmissió més probable ha estat el contacte durant les relacions sexuals majoritàriament i sovint en el context d’esdeveniments festius multitudinaris, tot i que no es descarten altres situacions on s’hagi pogut contagiar.