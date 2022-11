La policia avisa sobre una nova estafa als clients del Santander

Les estafes estan a l’ordre del dia i ens arriben per tot arreu: per SMS, per mail i fins i tot per WhatsApp. Normalment els afectats són clients de bancs que reben missatges suplantant la identitat de la Caixa, el BBVA, el Santander o qualsevol altre banc. Detectar les estafes a vegades és senzill, però altres cops els ciberdelinqüents ho fan tan bé que és pràcticament impossible distingir si es tracta d’un missatge oficial del banc o és un engany. Per això la policia està advertint els afectats de l’última gran estafa, els clients del Banc Santander, perquè no caiguin en aquest cas de phishing.

Si te vuelve a llegar algún otro caso, no dudes en enviarnos adjunta la captura a la dirección de email phishing@gruposantander.es para analizar su origen y evitar nuevos envíos masivos, por favor. — Santander España Responde (@santander_resp) November 2, 2022

Aquest mètode consisteix en enganyar les persones a qui els arriben enllaços sospitosos perquè posin les seves dades privades. A vegades aquestes dades es fan servir per buidar el compte, pel que la policia demana prudència extrema per evitar caure en el parany.

El missatge que utilitzen per l’estafa

En el cas de l’estafa al Banc Santander, l’SMS que t’ha de fer sospitar diu: “La seva operació per XXXX ha estat acceptada. Si no reconeix la operació segueixi les passes”. Després d’avisar-te d’aquest suposat problema amb el compte o la targeta demanen protegir-la abans que passin 24 hores. Aquesta és la primera senyal que t’ha de fer sospitar, ja que transmetre urgència és un dels trucs que fan servir els delinqüents per aconseguir els seus objectius. El missatge diu que si no es protegeix la targeta en aquest període serà anul·lada.

He recibido este SMS ,supuestamente del Santander ,no tengo ninguna cuenta en ese banco,me he puesto en contacto con la entidad y me confirman que es un intento de estafa, mucho ojo!!!! #phishing pic.twitter.com/Me8MeKbWEb — Jorge🎗️ (@Lanbrusko) November 4, 2022

Per protegir-la envien un enllaç per “obrir una finestra segura del navegador” i si hi cliques ja estàs perdut. De fet, és en aquest punt que la policia demana molta precaució. Aquesta estafa arriba normalment en forma d’SMS, tot i que també la ports rebre per mail. L’important és contactar amb el banc davant els possibles dubtes abans de fer clic a l’enllaç i evitar donar dades personals que, de fet, el banc mai demana.