Onada d’estafes a Netflix: així és l’SMS que t’ha de fer sospitar

Nova campanya de smishing que ha provocat una onada d’estafes a Netflix. Els Mossos d’Esquadra alerten de missatges SMS que es fan per la plataforma de streaming i en el qual t’avisen que no s’ha pogut confirmar el pagament mensual. Et demanen que, per tal de poder renovar la subscripció del compte, cal que confirmis les dades personals abans de 24 hores. El missatge acaba amb un enllaç fals que, en cap cas, has d’obrir. La policia fa una crida a través de les xarxes socials a no caure en l’estafa.

⚠️ Suplanten @NetflixES i et diuen que no han renovat la suscripció del teu compte perquè has de confirmar el pagament i les teves dades en 24 hores. No piquis, és una campanya d'smishing #StopEstafes #CyberSecMonth pic.twitter.com/o7ZFHnPCE8 — Mossos (@mossos) October 25, 2022

L’enllaç i el remitent, clau per descobrir l’estafa

Els ciberdelinqüents saben com preparar els enganys per tenir més possibilitats que la gent hi caigui. Principalment, utilitzen remitents que ja coneixem. En aquest cas, Netflix, però també ho fan amb companyies telefòniques o bancs. Per això, compten en què, sigui per descuit o no, algú acabarà picant.

Així i tot, és molt important comprovar els telèfons o adreces de correu electrònic a través de les quals envien els missatges. Els dominis d’aquestes adreces sempre són molt diferents del dels remitents autèntics o estan mal escrites. Una altra manera d’identificar-ho, en el cas que et demanin que cliquis un enllaç, també t’has de fixar en el què hi ha escrit perquè tampoc tindrà res a veure amb el domini original. En tot cas, cal evitar de totes les maneres evitar fer clic en aquests enllaços o correus electrònics.

Per evitar el smishing, la policia aconsella desconfiar de qualsevol correu electrònic que et demani introduir dades personals i bancàries. També, recomanen posar-se en contacte amb la companyia implicada per verificar el procés. Si es confirma que es tracta d’una estafa, és important esborrar el correu per evitar clicar a conseqüència d’un descuit.

Denunciar als Mossos

Si es dona el cas que l’estafa s’ha dut a terme i, aquesta, ha comportat algun robatori econòmic o d’identitat, cal denunciar-ho als Mossos d’Esquadra i, si el frau implica dades personals, cal assistir a l’Agència de Protecció de Dades.