Junts celebra la unitat de l’independentisme en la cimera hispano-francesa

La portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha celebrar la unitat de l’independentisme en la cimera entre l’Estat espanyol i l’estat francès que se celebrarà el proper 19 de gener al Museu Nacional d’Art Contemporani (MNAC) de Barcelona. “Volem denunciar Pedro Sánchez quan diu que el ‘procés’ s’ha acabat”, ha dit la portaveu de Junts per Catalunya.

En aquest sentit, ha titllat la cimera “d’autèntica provació” i ha volgut constatar com la desjudicialització no ha acabat després de nous casos oberts del Tribunal de Comptes. Pel que fa a l’assistència del president Aragonès a la cimera, Sales no s’ha volgut mullar i ha afirmat que és “competència” del president decidir si hi assisteix, o no. “Nosaltres defensem la unitat de l’independentisme”, ha remarcat Mònica Sales.

Roda de premsa de JxCat amb Josep Rius, Albert Batet i Mònica Sales el 8 de juny de 2021 / ACN

Pressupostos, entre PSC i Junts

Pel que fa als pressupostos, Junts ha tornat a demanar al Govern que decideixi entre el PSC o ells. El partit de Turull i Borràs considera que pactar amb el PSC és deslligar-se de la independència i tirar enrere en el marc de l’autogovern, ja que els socialistes exigeixen frenar el desplegament de delegacions a l’exterior i que els republicans es comprometin a no incomplir la legalitat vigent. Tot i això, Junts i els socialistes coincideixen en reclamar el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport i el Quart Cinturó. “Seguirem parlant de fiscalitat, de les ajudes a les empreses electointensives, dels grans projectes que representen Junts per Catalunya, de l’escola concertada, de salut o infraestructures”, ha dit Sales, que vol treballar en base al catàleg que va presentar al Govern.

Jornada de treball a Valls

A més, Junts ha anunciat una trobada de treball intern a Valls aquest divendres per treballar les iniciatives parlamentàries i resoldre el context social polític. “Cal generar prosperitat al país i al Parlament impulsarem mesures per acançar cap a la independència i deslligar-nos de la dependència del’Estat”, ha assegurat Sales, que ha volgut recordar com ERC ha perdut un centenar de votacions.