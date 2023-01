El PSC insta ERC a escollir entre ser un partit “de Govern” o “antisistema”

La portaveu del grup parlamentari del PSC i Units per Avançar, Alícia Romero, ha instat ERC a escollir entre ser un partit “de Govern” o “antisistema” després de l‘anunci dels republicans de participar en la manifestació contra la cimera entre l’Estat espanyol i el francès d’aquest 19 de gener. Alhora, Romero considera que la torbada és “important per Espanya i Europa” i argumenta que es fa a Barcelona perquè “és d’on neix el projecte, que ha de finalitzar a Marsella”.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès, durant el ple del Parlament Data de publicació: dimecres 21 de desembre del 2022, 09:30 Localització: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Pressió per als pressupostos

Pel que fa als pressupostos, la diputada socialista considera que la seva proposta d’acord “és totalment assumible” i argumenta que “negociar és cedir”, ja que els republicans tenen 33 diputats, els mateixos que els del PSC. “Estem treballant amb el Govern perquè es puguin acceptar aquestes propostes. Si pretenen no acceptar les nostres mesures haurà d’anar a buscar altres camins”, ha afirmat la portaveu socialista, que considera la seva proposta “de mínims”.

Sense “eternitzar” la negociació

Amb això, assegura que no tenen un “deadline”, però adverteix que no poden “eternitzar” la negociació. “Portem 18 reunions i hem pogut generar climes de confiança. En els propers dies o setmanes hauríem de poder tancar un acord”, ha dit la diputada al Parlament, que considera que la “pilota està a la taulada del Govern”. De fet, ha explicat que els socialistes estan condicionant entorn el 10% del pressupost, que són 2.600 milions d’euros, així com ha detallat que estan parlant de la llei de mesures fiscals i financeres. “Anem dialogant i parlant i coincidint amb coses, però d’altres també discrepem”, ha dit. Amb això, ha volgut deixar clar que “no hi ha cap acord” i ha matisat que ells “no fan reunions tècniques”, sinó que les que fan són polítiques.