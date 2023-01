Borràs aprofita la “invitació enverinada” de Sánchez per collar Aragonès

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha aprofitat la “invitació enverinada” de la Moncloa a Pere Aragonès perquè faci d’amfitrió a la cimera hispanofrancesa del 19 de gener per collar el president de la Generalitat i reclamar-li que deixi de mirar tant a Madrid. “Aragonès hauria de deure’s a la representació parlamentària que el va triar. I deure’s al que va dir quan va ser investit, que culminaria la independència”, ha dit Borràs en una entrevista a RTVE. La dirigent de Junts confia que Aragonès sabrà triar a quin costat de la manifestació unitària vol estar. “Que compleixi les seves pròpies paraules per les quals va rebre la confiança del Parlament”.

Fonts del Govern han confirmat una conversa amb la Moncloa per tractar la cimera hispano-francesa, però han matisat que no hi ha res tancat i que encara no està decidit si Aragonès acceptarà la invitació de Pedro Sánchez. L’executiu recorda que és protocol·lari que el president espanyol ofereixi el paper d’amfitrió al president del territori on se celebra una trobada. L’anunci de Moncloa arriba el dia després que ERC anunciés que se suma a la manifestació unitària de l’independentisme que vol omplir els carrers de Barcelona durant la reunió entre Sánchez i Macron.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i la consellera d’Economia, Natàlia Mas / Rubén Moreno

La cimera de Sánchez és una “provocació” més de la Moncloa

Borràs, que ha celebrat la presència dels republicans a la manifestació del 19 de gener, ha assegurat que la cimera de Pedro Sánchez i Emmanuel Macron és una “provocació” més del govern espanyol per intentar “demostrar al món que el Procés s’ha acabat”. L’expresidenta del Parlament ha recordat que no li correspon a Pedro Sánchez decidir quan s’acaba el Procés, però sí que ha admès que és “bo que s’hagi acabat el processisme”, que ella mateixa ha definit com el “fer veure que tires endavant en un procés que no avança”. La dirigent ha assegurat que el “processisme és mort, però el procés d’independència el decidiran els ciutadans del país”.