El Govern segueix optimista i espera tancar un acord pel pressupost aquesta setmana

L’optimisme s’ha instaurat al Palau de la Generalitat després d’una nova reunió amb el PSC en el marc de les negociacions per als pressupostos del 2023. Tal com ha avançat l’ACN i ha pogut confirmar El MÓN, fonts de Presidènca asseguren que la trobada ha “anat bé” i s’ha pogut avançar en una entesa. De fet, aquest dimecres s’esperen més contactes i el Govern espera tancar un acord aquesta mateixa setmana.

La portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, en roda de premsa / ACN

Reunió de tres hores amb més trobades

La trobada ha estat aquest matí al Palau de la Generalitat i s’ha desenvolupat al llarg de tres hores. No es descarta la celebració d’un Consell Executiu extraordinari a finals de setmana per aprovar els pressupostos i portar-los al Parlament per iniciar-ne la tramitació a la cambra.

De fet, és indicador que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, insistís aquest dimarts que en les pròximes hores hi hauria “reunions importants”, tot i que va demanar a PSC i Junts que “no demoressin més” les negociacions. La portaveu de l’executiu considerava que “s’està molt al final” de les converses i que només queden “serrells”. Des de Palau asseguren que ja fa dies que l’acord està tancat, tal com van assegurar fonts de Govern assegurant que hi havia un 87% de coincidències en la proposta del PSC i les de Govern.

Els socialistes asseguren que no hi ha cap acord

Això contrasta amb la versió del PSC aquest dimarts. La portaveu socialista, Alícia Romero, subratllava que “no hi havia cap acord” i volen que acceptin per complert la seva proposta d’acord ja que “és de mínims”. Amb això, la posició del PSC està enrocada en projectes que els republicans consideren extrapressupostaris, com són el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’Aeroport del Prat. També demanen el compromís dels republicans a no incomplir el marc legal espanyol, així com frenar l’obertura de les delegacions a l’exterior. Els socialistes no volen una “adhesió”, sinó que una negociació entre les dues parts. “Tenen 33 diputats”, recorda Romero, que no vol que els republicans imposin la seva visió.

D’altra banda, el Govern va reconduir aquest dimarts a la tarda les converses amb Junts després de 18 dies sense trobades. En aquest sentit, el Govern va comunicar al partit de Turull i Borràs que no cedirien davant del PSC i seguirien amb la política d’obertura de delegacions a l’exterior. Tot i això, Junts va advertir que les posicions segueixen “allunyades”, malgrat que l’executiu vulgui aprovar els comptes a quatre bandes. De fet, Junts ha instat l’executiu entre triar entre ells o els socialistes. “Avançar cap a la independència o aparcar-la”, deia el portaveu de Junts, Josep Rius, aquest dilluns. A més, Junts també vol els tres macrprojectes.

El Hard Rock i els comuns

A més ,l’executiu es va trobar amb una nova problemàtica aquest dimarts, i és que els comuns consideren que, si l’executiu cedeix davant les pressions de Junts i PSC pel Hard Rock i es compromet a finalitzar el Pla Director Urbanístic, el seu acord amb el Govern quedarà invalidat. “Si hi ha una sola partida per al desenvolupament del Hard Rock en els pressupostos, això invalidaria el nostre acord”, ha dit en roda de premsa el diputat dels comuns David Cid aquest dimarts.