El crim masclista que ha esvalotat Pontons: esquartera la parella i l’enterra al poble

El poble de Pontons (Alt Penedès), que amb prou feina té mig miler d’habitants, està en xoc des que el passat 3 de gener la Guàrdia Civil trobés el cadàver esquarterat d’una dona en un terreny propietat d’un barceloní. La policia espanyola va detenir l’home, de 43 anys, que no va trigar a confessar el crim masclista i va explicar que les restes que s’havien trobat al seu jardí eren les de la seva parella, de 42 anys, a qui va matar l’estiu del 2021. Aquest dimecres la Guàrdia Civil ha escorcollat un dels pisos que l’home té a Barcelona després que els agents trobessin eines per excavar en un registre anterior.

Uns dies després de la detenció de l’home, més de mig centenars de veïns de Pontons es van concentrar al poble per fer un minut de silenci en record de la dona assassinada. L’alcalde de Pontons, Josep Tutusaus es va afanyar a explicat que el presumpte assassí havia triat el poble de manera “circumstancial”. L’home havia comprat el terreny un any abans, atret per la seva ubicació, ja que està lluny de les grans carreteres i té una presència intermitent dels Mossos d’Esquadra. El que no va preveure l’assassí és que en un poble tan petit tothom es coneix i els veïns detecten qualsevol canvi, per petit que sigui.

El comportament sospitós de l’home desperta la curiositat dels veïns

Diversos veïns van anar a l’Ajuntament a alertar que havien vist uns moviments de terra sospitosos a la parcel·la del detingut. Acompanyats pel tinent d’alcaldia, van anar a fer un cop d’ull a la finca i van trucar el Seprona. “Era molt evident que era una tomba, només li faltava la creu i el nom. Era tan evident que ens va costar convèncer als cossos de seguretat”, va assegurar fa uns dies Tutusaus. Davant la evidència que algú havia cavat una fossa i l’havia tapat a correcuita, la Guàrdia Civil es va posar en contacte amb el Jutjat d’Instrucció 4 de Vilafranca del Penedès, que va autoritzar l’excavació.

Els agents, amb l’ajuda d’una excavadora, va trobar el cos d’una persona esquarterat i repartit en diverses bosses d’escombraries. Estaven enterrades en una fossa d’un metre i mig de profunditat. Els investigadors estan convençuts que el cadàver és el de la dona –a més tenen la confessió de l’autor del crim–, però tot i així esperaran el resultat de l’autòpsia i de les proves d’ADN d’un familiar per confirmar-ho. El detingut, que està en presó provisional, té almenys dos pisos a nom seu a Barcelona. En un primer registre, els agents van trobar diverses pertinences de la dona, eines per excavar, nombrosos telèfons mòbils i dispositius d’emmagatzematge.