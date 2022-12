Tres nous assassinats de dones en una nit posen en alerta la policia

Tres nous assassinats de dones en una sola nit han encès les alarmes de la policia, que veu amb preocupació el repunt de crims masclistes que s’ha registrat aquest mes de desembre. Almenys vuit dones han estat víctimes de la violència masclista i la policia investiga cinc casos més. El Ministeri d’Igualtat ja havia demanat “alerta i extremar la precaució” abans dels crims de les últimes 24 hores i ara el Ministeri de l’Interior ha anunciat que reforçarà “encara més” la protecció de les possibles víctimes.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenat als cossos de seguretat “intensificar i extremar encara més les actuacions davant la violència masclista” i ha assegurat que “de forma urgent” enviarà una circular a totes les unitats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per augmentar el “seguiment i la protecció” de les víctimes. “Aquestes ordres inclouen que en les avaluacions de risc es prioritzi la valoració més favorable a les víctimes i als seus fills”, ha dit Marlaska en roda de premsa.

El ministre de l’Interior (c), Fernando Grande-Marlaska, en una atenció als mitjans / Europa Press

Tres crims masclistes confirmats en 24 hores

En les últimes hores, una dona de 34 anys i embarassada de nou mesos ha estat assassinada a Toledo per la seva exparella, un home de 52 anys i amb antecedents per violència masclista, davant dels altres dos fills que tenien en comú. Una noia de 20 anys també ha mort assassinada a Madrid per l’exparella de la mare, un home de 37, que a més tenia una ordre d’allunyament. El tercer cas s’ha produït a Benidorm, on un jove de 22 anys ha estat detingut després que la seva parella s’hagi precipitat d’un sisè pis aquesta matinada.

Interior també ha anunciat que està enllestint “un protocol de comunicació a les víctimes en cas de convivència amb un agressor amb historial de casos de multiagressió”. Marlaska ha demanat a la ciutadania que denunciï “qualsevol indici” de violència masclista que presenciï. “Ha arribat el moment de dir prou. Aquesta societat ni pot ni s’ha de permetre una successió d’assassinats com els que estem vivint aquests dies”, ha sentenciat.

El Ministeri d’Igualtat va convocar aquest dimecres per primera vegada el comitè de crisi –format pels ministeris de l’Interior, Justícia i Igualtat, així com les comunitats autònomes i les unitats de violència de gènere– per analitzar el repunt de crims masclistes d’aquest mes de desembre. Mig centenar de dones han mort assassinades aquest 2022, de les quals 12 a Catalunya, l’última a Santa Perpètua de la Mogoda. “Amb les vides de les dones sobre la taula només queda demanar alerta, extremar la precaució i que tots els actors i institucions treballem sense descans per intentar anticipar-nos a qualsevol situació”, va explicar la secretària d’estat d’Igualtat, Ángela Rodríguez.