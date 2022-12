Un home de 69 anys mata la seva parella a Santa Perpètua de la Mogoda

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 69 anys per matar la seva parella de 88 anys a Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental). La patrulla que ha respost a l’avís ha trobat el cos sense vida de la dona a les 6.43 a l’interior del seu domicili de l’avinguda Mossèn Jacint Verdaguer de la localitat vallesana. El cadàver presentava signes de violència i l’home ha quedat detingut per homicidi. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal s’han fet càrrec de la investigació d’aquest crim masclista, el setè de l’any a Catalunya.

El passat 21 de setembre un altre home va ser detingut per matar la seva parella, una noia de només de 21 anys que va ser trobada morta en un pis de Campdevànol (Ripollès). Els serveis d’emergència es van traslladar fins al carrer Puntarró, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El forense va examinar el cos i va concloure que es tractava d’una mort violenta. La noia va ser torturada i assassinada pel seu xicot de 37 anys. La seva família havia alertat que es trobava en una relació tòxica. L’homicida tenia antecedents de maltractament.

Precinte dels Mossos d’Esquadra davant de la casa de la urbanització Els Pinars, de Lloret de Mar, on s’investiga un possible crim masclista en què un home hauria matat la dona i la filla i després s’hauria suïcidat / ACN

Cinc crims masclistes en dos mesos a Catalunya

La primera meitat de l’any va ser especialment tràgica per les víctimes de la violència masclista. Fins a cinc dones va morir assassinades entre els mesos de febrer i abril. El 20 de febrer, una dona d’uns 50 anys va ser colpejada al cap amb una barra metàl·lica pel seu marit a Martorell. La dona patia greus problemes de salut mental i sovint discutia amb el seu marit. Els veïns van declarar que havia tingut una forta discussió amb el seu marit la nit abans de ser assassinada. Dues setmanes després el cadàver esquarterat d’una dona de 54 anys va ser trobat en un contenidor de la Granada del Penedès. Els Mossos d’Esquadra van detenir al seu xicot com a autor del crim, tot i que va ser el germà de la dona qui va llençar les seves restes al contenidor.

El 21 de març, una noia de 25 anys va morir apunyalada pel seu xicot a Barcelona. Tot i que havien trencat, la noia mantenia certa relació amb l’assassí, a qui visitava sovint al pis que havien compartit a la Gran Via. Els veïns van denunciar baralles recurrents. Tres dies abans de morir havia presentat una denúncia contra ell. A mitjans d’abril, una dona de 44 anys va morir apunyalada per la seva exparella a Vilanova del Camí. Feia dos mesos que la dona volia separar-se. El 19 d’abril una dona de 53 anys va ser assassinada pel seu marit a Lloret de Mar (La Selva), que la mateixa nit va matar la filla i es va suïcidar.

Què fer en cas de patir violència masclista

En cas de violència masclista, existeix un número de telèfon específic d’atenció i informació (900 900 120) que funciona les 24 hores del dia tots els dies de l’any. És confidencial, gratuït i no deixa rastre al mòbil. En cas d’emergència davant d’una agressió, cal trucar al 112. Des de l’abril del 2021 funciona el WhatsApp 601 00 11 22 per donar informació i assessorament a les dones que són víctimes de violència masclista.