Agredeixen a la presó el presumpte assassí de la jove de Campdevànol

Un pres del Centre Penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, ha agredit aquest dilluns a l’home acusat d’haver matat la seva parella a Campdevànol dimarts passat. L’home, que va ingressar a presó el dissabte per ordre del jutge, hauria rebut un cop de puny per part d’un altre intern, segons han explicat fonts de la Conselleria de Justícia a Europa Press, que també han assegurat que “va ser atès pels serveis mèdics i no té lesions”. Aquest incident ha provocat que els responsables del centre hagin aplicat l’article 75 del reglament penitenciari, el qual permet restringir la mobilitat dels presos per a “salvaguardar la vida o la integritat física del reclús.

Assassinat brutal, agressió sexual i maltractament habitual

Dimecres passat, els Mossos d’Esquadra trobaven el cos d’una dona de 21 anys, l’Anna, en un pis de Campdevànol on residia amb la seva parella, de 37 anys. De fet, l’avís a emergències l’havia donat la parella dient que la víctima havia caigut anant en bicicleta, que li havia subministrat un medicament per calmar el dolor i que no entenia com podia haver mort. Així i tot, els Mossos d’Esquadra el van detenir després de prestar declaració com a presumpte autor dels fets perquè la noia presentava senyals de violència. Dissabte, el detingut passava a disposició judicial i es va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança.

La policia científica entra al domicili de Campdevànol on s’ha trobat la jove morta | ACN

L’autòpsia va determinar que la jove va patir una mort lenta i dolorosa provocada per múltiples traumatismes i pèrdua de sang. La víctima presentava un total de més de 60 ferides per tot el cos entre contusions i incisions. També tenia cremades, diverses dents trencades i al seu coll s’hi van poder identificar marques de pressió sense arribar a asfixiar-la. Es confirma que l’homicida la va agredir sexualment amb un objecte que li va fer talls de profunditat a l’interior de la vagina. De les ferides i contusions, algunes podrien ser de dies abans.

La causa queda oberta per assassinat, agressió sexual i maltractament habitual de la dona de 21 anys. Segons fonts judicials, no consten denúncies prèvies relatives al cas, però l’investigat, de 37 anys, té antecedents policials per violència de gènere en relacions anteriors i tràfic de drogues.