Detingut per la mort de la seva parella, una noia de 21 anys de Campdevànol

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres un home presumptament implicat en l’homicidi de la seva parella, una noia de només 21 anys trobada morta en un pis a Campdevànol a dos quarts de tres de la tarda. La noia ha estat localitzada al carrer Puntarró d’aquest municipi del Ripollès, segons ha confirmat el mateix Ajuntament. El consistori ha explicat que la víctima era veïna del poble.

Els Mossos han rebut l’avís que hi havia una persona morta i s’hi han traslladat un operatiu policial i el servei d’emergències mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar-li la via i només ha pogut confirmar la mort d’aquesta noia. També hi ha anat la comitiva judicial.

La mort d’aquesta jove ha arribat només un dia després de la festa major del municipi, que ha estat celebrant les festes des del passat dijous. A les set de la tarda ha arribat la forense, que ha examinat el cos i que ha contribuït a determinar que es tractava d’un possible crim. Caldrà l’autòpsia per determinar amb precisió la causa de la mort.

Tot indica crim masclista

Amb la detenció, comunicada poc després de les 21 hores, tot apunta que podria tractar-se d’un crim masclista. De confirmar-se, aquesta noia entraria a la tràgica llista de dones mortes per violència de gènere a Catalunya.