Els comuns avisen que incloure el Hard Rock als pressupostos invalidaria el seu acord

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha avisat aquest dimarts al Govern que incloure una partida als pressupostos per al projecte del Hard Rock, tal com proposa el PSC, invalidaria l’acord sobre els comptes que totes dues parts van aconseguir a mitjan desembre.

“Si hi ha una sola partida per al desenvolupament del Hard Rock en els pressupostos, això invalidaria el nostre acord. No tindria sentit que això formés part de l’acord”, ha subratllat en roda de premsa davant la negociació que el Govern manté amb el PSC i Junts per a aconseguir una majoria que permeti que els comptes prosperin.

El portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid | ACN

Allargar la negociació

Després de lamentar que els pressupostos no estiguin encara en vigor, ha acusat els socialistes “d’allargar artificialment” la negociació, fet que veuen amb perplexitat, i ha demanat actuar sense càlculs electorals, en les seves paraules.

“Seria profundament irresponsable que Catalunya no tingués pressupostos per voler construir un casino de mil escurabutxaques i 300 taules de joc”, ha advertit Cid, després de defensar que els vuit escons dels comuns són determinants per a poder tirar endavant els comptes davant els 33 d’ERC i de PSC.

La importància de la cimera hispano-francesa

Sobre la cimera hispano-francesa del 19 de gener al MNAC, ha reiterat que “és complicat estar en missa i repicant” davant la decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d’assistir a la trobada i la decisió d’ERC d’acudir a la manifestació en contra de la cita.

Malgrat tot, ha assegurat que és positiu que la cimera se celebri a Barcelona, i més enllà de les autoritats que hi assisteixin i les mobilitzacions que hi hagi, ha emfatitzat la importància que l’agenda de la trobada inclogui qüestions com el Corredor Mediterrani.