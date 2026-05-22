Fa anys i panys que el projecte del Hard Rock a Catalunya és com l’all, està a tots els plats dels partits polítics que han tingut algun protagonisme a Catalunya. Però especialment del PSC. Precisament, són els socialistes qui n’han fet bandera per impulsar un negoci de lleure a Tarragona. Ara, però, el jutge instructor de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, té una altra prespectiva. De fet, afegeix elements que podrien explicar certes situacions. En concret, l’Audiència Nacional situa un intent d’operació sobre el projecte Hard Rock de Tarragona dins la presumpta trama de tràfic d’influències i blanqueig al voltant de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
Segons ha avançat El Periódico, i confirma la resolució a la que ha tingut accés El Món, la interlocutòria que imputa l’expresident espanyol recull un contracte signat l’1 d’octubre del 2021 entre dues empreses, Grupo Aldesa i Idella Consulenza Strategic, i el pretès intermediari de Zapatero, Julio Martínez, “per a la recerca d’oportunitats de negoci” amb una “contraprestació del 3%”. A criteri del magistrat, la trama va identificar el projecte Hard Rock de Tarragona, valorat en 2.000 milions d’euros. Amb tot, el jutge admet que “no consta cap pagament” relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes “podrien no haver-se materialitzat”.
La UDEF
Els informes de la UDEF detallen que es tracta de contractes signats pel Grupo Aldesa i Consulenza Strategica, propietat de Julio Martínez Martínez. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s’eliminés la paraula “comissió” del contracte. Un detall que segons el jutge, “permet inferir que l’operativa s’articularia mitjançant denominacions alternatives vinculades a suposats serveis d’assessorament, amb la finalitat d’encobrir l’autèntica naturalesa econòmica de les operacions”. La interlocutòria afegeix que “aquest patró reprodueix el que s’ha observat en altres societats” i reforça la hipòtesi d’una estratègia orientada a “ocultar o disfressar pagaments de diversa naturalesa” mitjançant contractes aparentment mercantils