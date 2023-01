Marc Castells es presentarà com a alcaldable sota la marca de Junts per Igualada

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha confirmat que es presentarà com a candidat a l’alcaldia d’Igualada sota la marca de Junts per Igualada i ha assegurat que té bona relació amb Junts per Catalunya i es mostra “optimista” en què els espais polítics es vinculin. Castells obrirà el Consell Nacional de Junts que se celebrarà aquest dissabte a Igualada i ha explicat que ja no milita al PDeCAT, tot i que en les eleccions del Parlament del 14 de febrer del 2021 va anar com a número tres.

Marc Castells agafa el bastó de president

Castells contra Vergés

Castells és alcalde de la capital de l’Anoia des del 2011 i seran les cinquenes eleccions a les que es presentarà com a cap de llista. De fet, s’enfrontarà contra la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, que es presenta per Esquerra Republicana. Amb això, ha volgut deixar clar que en aquests moments, només milita en aquesta formació, de la qual n’és el president, tot i que fonts de Junts asseguren que les converses “van molt bé”.

“La meva voluntat és sumar i crear converses amb diferents espais polítics del país que vulguin sumar-se a un projecte guanyador”, ha apuntat Castells, tot afegint que “estem en la situació d’escoltar i arribar a acords amb totes les persones que vulguin sumar-se al projecte”. A més, ha dit que se sent “còmode” en aquest espai i que té una “profunda amistat” amb persones de Junts com el secretari general de la formació, Jordi Turull, o la seva presidenta, Laura Borràs.

Proper a Impulsem Penedès

També ha assegurat que se sent “còmode” i proper a la plataforma Impulsem el Penedès -formada per alcaldables que provenen de l’òrbita postconvergent-, que ja ha signat un preacord amb Junts per fer una coalició de cara a les municipals. També ha agraït “el gir” que ha fet Junts en alguns temes com ara el model educatiu o les okupacions problemàtiques i ha dit que se sent “molt representat” amb el que fa Xavier Trias a Barcelona.