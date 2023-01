ERC avisa PSC i Junts que durà els pressupostos al Parlament si no hi ha avenços

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha avisat el PSC i Junts que el Govern està disposat a portar els pressupostos al Parlament si no hi ha avenços que permetin tancar un acord abans. En una entrevista a RTVE, Vilalta ha assegurat que la prioritat de l’executiu de Pere Aragonès continua sent pactar els comptes del 2023 i considera que no hi ha impediments insalvables que permetin anunciar un acord en els pròxims dies. “Estem a prop”, ha dit.

Els republicans no volen que les negociacions dels pressupostos es dilatin de manera indefinida i no descarten iniciar-ne la tramitació malgrat les amenaces dels dos partits de l’oposició, que han avançat que, si el Govern tira pel dret, presentaran esmenes a la totalitat. El principal escull que frena l’acord és la insistència del PSC i de Junts a incloure el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat i el Quart Cinturó en el pacte, tres carpetes que el Govern rebutja, però que està disposat a negociar fora dels pressupostos perquè són “temes de país”.

Els socialistes fa setmanes que pressionen ERC en públic perquè accepti la seva proposta “de mínims” al complet i volen aprofitar la debilitat dels republicans per imposar-los el seu model país, que Vilalta considera “més propi del segle XX”. Per la seva banda, Junts, que ja ha advertit que no pensen votar els pressupostos amb el PSC, no només colla el Govern de Pere Aragonès amb els mateixos macroprojectes, sinó que a més vol aprofitar la pressa d’ERC per incloure carpetes relacionades amb el Procés.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès / ACN

ERC defensa ser a les dues bandes de la cimera hispano-francesa

Vilalta ha assegurat que el seu partit no veu “contradiccions” en manifestar-se al carrer contra la cimera de Pedro Sánchez i Emmanuel Macron mentre Pere Aragonès fa d’amfitrió a l’altra banda de les tanques. “Es tracta de ser a tot arreu”, ha defensat. La portaveu d’ERC considera que Aragonès ha de “representar la ciutadania del país a la cimera” i que el partit ha de ser “al carrer” per recordar a Pedro Sánchez que el Procés “no s’ha acabat” i que l’independentisme no renunciarà als seus objectius.

Els republicans han criticat el govern espanyol per voler instrumentalitzar la cimera per “certificar que el Procés a Catalunya s’ha acabat” i que el conflicte s’ha “normalitzat”. Vilalta ha reconegut que la situació política és “diferent” a la del 2017, però ha insistit que el “conflicte no s’ha acabat” perquè no s’ha resolt la qüestió de fons: el dret a decidir dels catalans. “El referèndum és l’instrument més inclusiu, té credibilitat i legitimitat tant en l’àmbit intern com internacional”, ha repetit, tot i que és conscient que queda “molt camí a recórrer”.

La portaveu d’ERC ha explicat que tant el Govern com el partit estan “preparats” per entomar les “crítiques i les escridassades” que poden rebre el dia de la manifestació, malgrat que la seva aposta és “buscar consensos” a dins de l’independentisme.