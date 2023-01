El Govern canvia d’estratègia i s’acosta a Junts per les complicacions amb el PSC

El Govern de la Generalitat volia aprovar els pressupostos durant el pont de desembre al Consell Executiu per tal d’iniciar la seva tramitació al Parlament en tornar de vacances de Nadal. Més d’un mes després, però, les negociacions de l’executiu d’ERC amb el PSC i Junts estan encallades per les posicions enrocades d’uns i altres. Inicialment, tot semblava indicar que el PSC era qui estava millor posicionat per arribar a un acord amb l’executiu català, ja que era amb qui més trobades celebrava i, alhora, les relacions d’ERC amb Junts estaven encara calentes per la seva sortida recent de l’executiu. Ara, però, el Govern ha reprès les negociacions amb Junts en veure que les trobades amb el PSC s’han encallat. Sens perjudici del que pugui acabar passant, ja que no es pot descartar un gir de guió.

La portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament, Mònica Sales / Junts

‘O tot, o res’ del PSC

El PSC va ensenyar les seves cartes posant sobre la taula una proposta d’acord i, a hores d’ara, s’ha quedat en aquesta posició. ‘O tot, o res‘. Entre les propostes que han plantejat sobre la taula els socialistes hi ha els tres macroprojectes estrella, com són el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat. Tot i això, les reclamacions dels socialistes no es queden aquí, sinó que van directament a la jugular del sobiranisme exigint la frenada de delegacions a l’exterior i que els republicans es comprometin a no desobeir el marc constitucional.

La posició del PSC és molt clara i la portaveu socialista, Alícia Romero, ha demanat en més d’una ocasió al Govern “humilitat”, recordant que, tant PSC, com ERC tenen 33 diputats. “Estem treballant amb el Govern perquè es puguin acceptar aquestes propostes. Si pretenen no acceptar les nostres mesures, hauran d’anar a buscar altres camins”, ha afirmat la portaveu socialista, que considera la seva proposta “de mínims”. Després de 18 reunions entre Govern i PSC, els socialistes asseguren que no tenen un “deadline”, però han advertit que no poden “eternitzar” la negociació.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, durant una roda de premsa al Monestir de les Avellanes

Moviment cap a Junts

L’enrocament del PSC amb aquesta proposta i que els republicans considerin els macroprojectes com a extrapressupostaris han fet que el Govern reprengui les negociacions amb Junts per Catalunya aquest dimarts a la tarda al Palau de la Generalitat divuit dies després de la seva última reunió. No es reunien des del 22 de desembre, tot i haver pactat algunes mesures -el Govern en xifra una cinquantena- com ara 80 milions destinats al català. El dubte és si l’acostament cap a Junts és real i hi ha la voluntat negociadora i d’arribar a una entesa, o si ho fan com una forma de pressionar els socialistes perquè rebaixin les seves pretensions.

En tot cas, segons ha explicat Junts per Catalunya en un comunicat després de la trobada d’aquesta tarda, el Govern els ha traslladat que no cediran davant del PSC i que mantindrien la política d’obertura de les delegacions que ja estava prevista. Tot i això, és evident que el Govern toparà amb Junts en algunes mesures que ja han tingut problemes amb els socialistes, com són el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat, projectes que tenen el suport de la majoria del Parlament de Catalunya i que l’executiu ha perdut en algunes mocions de la cambra catalana. Un indicatiu és que Junts, després de la trobada a Palau, ha volgut constatar les diferències encara “importants” entre els dos equips negociadors. A més, tot i que el Govern insisteix en un acord a quatre, cal afegir el fet que Junts ha instat l’executiu a triar entre ells o els socialistes. “Avançar cap a la independència o aparcar-la”, deia el portaveu de Junts, Josep Rius, aquest dilluns.

Topada amb els comuns

Alhora, Junts reclama algunes mesures que topen amb els comuns, com ara la deflactació de l’IRPF o l’aposta per l’escola concertada. “Seguirem parlant de fiscalitat, de les ajudes a les empreses electrointensives, dels grans projectes que representen Junts per Catalunya, de l’escola concertada, de salut o infraestructures”, ha dit la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, fent referència al decàleg que van presentar el 30 de novembre.

El Govern s’ha trobat amb una nova problemàtica aquest dimarts, i és que els comuns consideren que, si l’executiu cedeix davant les pressions de Junts i PSC pel Hard Rock i es compromet a finalitzar el Pla Director Urbanístic, el seu acord amb el Govern quedarà invalidat. “Si hi ha una sola partida per al desenvolupament del Hard Rock en els pressupostos, això invalidaria el nostre acord”, ha dit en roda de premsa el diputat dels comuns David Cid aquest dimarts.

Contrast de versions amb Plaja

Tot plegat topa amb la versió que ofereix el Govern, que veu “a prop” l’acord per als pressupostos. La seva portaveu, Patrícia Plaja, ha definit les reunions que s’han celebrat aquest dimarts com a “importants” amb PSC i Junts, i confia que serveixin per tancar un pacte “els propers dies”. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Plaja ha demanat als partits que “no demorin més” la negociació. La portaveu ha subratllat que s’està “molt al final” de les converses i que només queden “serrells”. Plaja també ha respost a Junts que consolidar el procés independentista i fixar un model de país “just” és “coincident de ple” amb els objectius del Govern.