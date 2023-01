La Moncloa insisteix que la relació amb el Govern “s’ha normalitzat”

El govern espanyol segueix insistint que la relació institucional entre Catalunya i Espanya “s’ha normalitzat”. Aquest dimarts, la portaveu de l’executiu espanyol, Isabel Rodríguez, ha remarcat que la Moncloa va decidir celebrar la cimera hispano-francesa a Barcelona el pròxim 19 de gener perquè és una ciutat amb protagonisme en el projecte H2Med, la connexió d’hidrògen verd entre Barcelona i Marsella, com recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN). En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Rodríguez no s’ha volgut mullar i no ha valorat la presència d’ERC a la manifestació organitzada per l’independentisme social pel mateix dia de la cimera. La portaveu ha remarcat que, com es fa habitualment en aquest tipus de reunions, s’ha convidat a participar en la cimera “les autoritats locals” i, per tant, també el president del Govern, Pere Aragonès.

Donar protagonisme a Barcelona

Rodríguez ha emfatitzat que la trobada entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) la setmana que ve és “una bona oportunitat” que “denota el bon estat de les relacions institucionals” entre les dues administracions. La portaveu del govern espanyol també ha confirmat que aquesta cimera permetrà signar “l’acord de Barcelona”, una actualització del tractat d’amistat entre l’Estat i França.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez / Andrea Zamorano

En la roda de premsa d’aquest dimarts, Rodríguez ha dit que el govern espanyol té el compromís de donar protagonisme als territoris de l’Estat en la celebració de les cimeres i les signatures dels tractats internacionals i que, “precisament” per això, es van decidir per celebrar-la a Barcelona “perquè estarà al projecte estratègic que té a veure amb la major infraestructura de l’àmbit energètic, la connexió Barcelona-Marsella” per donar sobirania energètica a Europa. “És una magnífica oportunitat per a la ciutat, per a la seva projecció i per al conjunt d’Espanya, que treballa en el disseny de la nova política industrial”, ha afirmat.

La Moncloa espera que Aragonès participi en la cimera de la mateixa manera que ho han fet altres presidents autonòmics a cimeres anteriors, tal com han indicat fonts de l’executiu i ha recollit l’ACN. En concret, en dos moments en què consideren “lògic que hi sigui”: a la salutació inicial i a la recepció. No preveuen cap reunió entre Sánchez i Aragonès.

“Res a dir” de la presència d’ERC a la manifestació

Aquest dilluns, es confirmava que els partits independentistes se sumaven a la protesta unitària contra la cimera que Pedro Sánchez i Emmanuel Macron celebraran a Barcelona dijous que ve. Sobre la participació d’ERC a la manifestació, Rodríguez ha assegurat que el seu executiu no té “res a dir” perquè consideren que “cada posició política pot defensar els seus plantejaments”. Ha defensat que el govern espanyol “ha treballat per la convivència a Catalunya, per la recuperació de l’afecte i la normalització de les relacions institucionals, i avui la convivència a Catalunya no té res a veure amb la situació del 2017”.