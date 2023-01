Toñi Moreno revela el motiu real de la seva marxa de Telecinco

Toñi Moreno torna a TVE després del seu acomiadament exprés de Mediaset. La presentadora havia estat una de les cares més estimades de Telecinco, però la van canviar de programa per sorpresa i la seva carrera va començar a caure en picat. Actualment no la vèiem a cap programa, ja que han cancel·lat el seu lacrimogen Quédate conmigo.

I què farà? L’andalusa és un dels fitxatges estrella de la cadena pública, que la recupera després de vuit anys sense ella. Presentarà Plan de tarde, un magazín d’actualitat en el que diuen que hi haurà crònica social i molta música. S’emetrà els diumenges a la tarda, tal com han confirmat en la presentació que han fet aquest dilluns davant dels periodistes.

✨Crónica social, entrevistas, actualidad, pero sobretodo… ¡mucho entretenimiento!



Este 15 de enero @tmorenomorales te espera a partir de las 19.00 horas en La 1 🙌🏻 en #PlanDeTarde



¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/SzCWPz0CEe — La 1 (@La1_tve) January 9, 2023

Toñi Moreno torna a TVE després d’una última etapa convulsa

L’última estada de Toñi Moreno a TVE no va ser molt agradable, tenint en compte que van cancel·lar el seu programa només dos mesos després de l’estrena per culpa de les crítiques que rebia. Ara ha deixat clar que vol deixar aquella etapa enrere: “Van ser dos mesos d’infern per a mi per l’audiència i les crítiques. Estava amargada i vaig marxar d’allà cap a casa feta una merda. Això sí, vaig aprendre molt d’aquella experiència. Em van fer fora de TVE per culpa de les xifres d’audiència, no per cap altra cosa. Aquella era la primera vegada que em posava al capdavant d’un magazín, ara torno amb una altra edat i més experiència”, ha reconegut a Bluper.

Ha estat bastant de temps a Telecinco, al final, per la qual cosa diu que no li ha estat fàcil prendre la decisió de marxar-hi: “Estic deixant una casa en la que m’he sentit molt bé durant molt de temps. M’han dit que entenen la meva decisió i que em deixen les portes obertes. Paolo Vasile va donar-me l’oportunitat quan jo estava pràcticament defenestrada. Anava als despatxos i la gent es penedia de mi, però ell va apostar-hi. És cert, però, que ha pres decisions per temes professionals que, en algun moment, m’han perjudicat”.

I per què deixa Telecinco? La presentadora assegura que necessitava un canvi ara que està a punt de fer 50 anys: “Vull jugar. Aquí he fet de tot, però ara tinc ganes de directe i d’entrevistes. Vull demostrar tot el que he après aquests anys i això m’ho ha ofert TVE. Soc carn de directe, encara que m’equivoqui m’encanta. Faig 50 anys i he d’apostar pel que realment em ve de gust sense saber què passarà demà”.

Toñi Moreno, a la presentació de Plan de tarde | Europa Press

Toñi Moreno parla de la relació amb Emma García i Paz Padilla

Una de les decisions que més va perjudicar Toñi Moreno va ser que la fessin fora de Viva la vida per poder posar-hi Emma García. Ara seran rivals d’audiència perquè totes dues emetran els respectius programes diumenge a la tarda. Toñi diu que ha parlat al respecte amb ella i que han fet “moltes bromes” al respecte, encara que considera que no competirà amb cap d’elles: “Som un programa petitó amb aspiracions de fer-nos grans”.

Telecinco el que ha anunciat, per la seva banda, és que Paz Padilla serà la substituta de Toñi Moreno al capdavant del programa que feia ella fins ara. Què opina al respecte? “Els programes no són dels presentadors. Aquest programa, de fet, l’han presentat amb un altre nom Jorge Javier Vázquez i Carlos Sobera també. L’he presentat jo i ara ho farà ella”.

Paz Padilla substituirà Toñi Moreno a Telecinco

Ha reconegut, però, que la presentadora la va trucar per preguntar-li si li semblava bé que es quedés amb el seu lloc: “Paz ho farà genial perquè té tot el que es necessita per presentat un programa com aquest. Té empatia i és una senyora molt sàvia”.