Toñi Moreno fitxa per TVE i deixa enrere el menyspreu de Telecinco

Toñi Moreno torna a canviar de cadena i, a partir d’ara, la podrem veure a TVE. La cadena acaba de confirmar el seu fitxatge, encara que no ha donat detalls sobre què hi farà exactament. La idea, segons avança Yo Tele, és que es posi al capdavant d’un magazín que s’anomenarà Plan de tarde i s’emetrà els diumenges a la tarda. Encara estarien acabant de detallar com serà l’espai, però sí que tindrien clar que volen que inclogui una tertúlia de crònica social amb col·laboradors.

Els últims anys per a la presentadora han estat una bogeria, tenint en compte que ha passat per uns quants canals. Actualment només la vèiem a Canal Sur, l’autonòmica que li ha demostrat que compta amb ella per als programes més especials com el comiat del 2022 que ha presentat. Ara bé, també tenia contracte a Mediaset. Paolo Vasile volia que fos la seva estrella, el que va ser durant dues temporades. El problema? Que van cansar-se d’ella i la van anar relegant i relegant, fins al punt de deixar-la sense programa. Davant d’aquesta manca de confiança, la presentadora ha optat per acceptar l’oferta de la competència.

D’aquesta manera, Toñi Moreno tanca la tempestuosa etapa a Telecinco i torna a la cadena pública després de deu anys fora de la seva plantilla. Va ser entre el 2013 i el 2014 que conduïa Entre todos, un programa que no va agradar massa i que va acaparar unes quantes crítiques fins a la seva cancel·lació.

Toñi Moreno canvia de cadena el 2023 | Instagram

Toñi Moreno deixa Telecinco després d’uns anys de menyspreu

Toñi Moreno no s’ha pronunciat sobre aquest fitxatge, el que s’ensumava des de feia temps. Estava clar que ella no volia continuar a Telecinco i que la cadena tampoc no apostava per ella. La seva relació contractual es trencarà, però encara no se sap de quina forma. Sigui com sigui, el que està confirmat és que l’andalusa torna a TVE i deixa enrere el menyspreu que ha rebut a Mediaset en els darrers temps. L’han anat movent de programa en programa sense sentit i no li han donat l’oportunitat de tornar a cap dels grans. Ara podrà demostrar que si triomfa a Canal Sur és per alguna cosa amb un programa nou a TVE amb el que segur que està molt il·lusionada.