Allau d’insults a Toñi Moreno per la seva actitud a televisió

Toñi Moreno ha perdut el control de la gala de Secret Story de diumenge, una conducta habitual en els darrers debats que ha afartat a l’audiència. Consideren que la presentadora no s’imposa i que manté una actitud nefasta en permetre certs insults i menyspreus entre els col·laboradors. En l’última emissió, tots han deixat verda Cristina Porta de males maneres i Toñi ni tan sols ha reaccionat.

Això ha enfadat moltíssim els teleespectadors, que l’han deixat verda a Twitter: “Em sembla absolutament vergonyós que es permetin certs comentaris i faltes de respecte sempre a la mateixa persona quan va allà a treballar com a col·laboradora. El pitjor de tot això és que la presentadora ho permet i no para aquest xou”, “Quina vergonya Secret Story i més vergonya encara que la presentadora, Toñi Moreno, permeti tota mena de menyspreus i faltes de respecte que estan tenint l’expulsada i la germana cap a col·laboradors i companyes. Us mereixeu la m… d’audiències que teniu”, “Quina m… de presentadora que és Toñi”, “Toñi deixa molt a desitjar com a presentadora” o “És inadmissible que tractin així a Cristina. És vergonyós i desagradable i la presentadora no fa res” són alguns dels comentaris que ha rebut després de la seva actuació.

Lo de este programa me parece absolutamente vergonzoso que se permitan ciertos comentarios y faltas de respeto siempre a la misma persona cuando va alli para trabajar como colaboradora. Y lo peor de todo esto que la presentadora lo permita y no pare este show⛔️ #SecretNoche9 — PF🤍 (@pfs_10) March 13, 2022

Que vergüenza ajena #SecretNoche9 Y más vergüenza aún que la presentadora @tmorenomorales permita todo tipo de desprecios y faltas de respeto que está teniendo la última expulsada y su hermana hacia colaboradores y compañeras. Os merecéis la 💩 de audiencias que tenéis! — Aylen (DE Onestini 💙) (@AylenMi57020291) March 13, 2022

Toñi deja mucho que desear como presentadora. Vaya pullitas que les tira a los concursantes y colaboradores #SecretNoche9 #Secret13M — ᴠᴀʟᴋʏʀɪᴀ. 🤍 (@BoxeaMi) March 13, 2022

Es inadmisible que Toñi, deje que traten así a Cristina, es bochornoso y desagradable y la presentadora no hace nada es vergonzoso #SecretNoche9 — Claudia Peace (@ClaudiaPeaces) March 13, 2022

La setmana no acabava gaire bé per a Toñi Moreno, que tampoc no és que estigui tingut un dilluns millor. De fet, a primera hora publicava un missatge en el seu perfil de Twitter en el que anunciava que ha patit un robatori: “A tots els meus contactes, m’han robat el mòbil aquest matí. Fins que n’aconsegueixi un altre, tingueu paciència”.

A todos mis contactos … me han robado el móvil esta mañana . Así que hasta que consiga otro… tened paciencia. Buenos días a todos !!!! — Toñi Moreno (@tmorenomorales) March 14, 2022

Queda clar que la presentadora no travessa una bona època, amb molta feina però amb cada vegada més crítiques per la seva manera de controlar -o no controlar, més aviat- els col·laboradors del programa. No frena les faltes de respecte i això no agrada, ja que sembla que aplaudeixi que es diguin de tots entre ells.