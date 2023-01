El Govern no cedeix davant del PSC i comunica a Junts que seguiran obrint delegacions

Junts per Catalunya i el Govern de la Generalitat han reprès les negociacions després de 18 dies sense trobades en el marc de la negociació per als pressupostos de Catalunya del 2023. Junts ho ha fet amb una delegació encapçalada per Mònica Sales, Joan Canadell i Jordi Munell, mentre que el Govern ho ha fet amb la consellera d’Economia, Natàlia Mas. En un comunicat, el partit de Borràs i Turull han celebrat la represa de les converses sobre els comptes, “interrompudes pel Govern des del 22 de desembre”.

Consell executiu del Govern de la Generalitat presidit pel president Pere Aragonès / Rubén Moreno

Obertura de delegacions

Tot i això, Junts ha volgut constatar les diferències “importants” entre el projecte que planteja l’executiu de Pere Aragonès i el decàleg amb 50 mesures que van presentar els junters el 30 de novembre. En aquest sentit, Junts ha traslladat al Govern la seva preocupació per algunes mesures que ha posat sobre la taula el PSC, com ara frenar l’obertura de delegacions a l’exterior. Malgrat tot, el Govern ha traslladat a Junts que no cediran a les exigències del PSC en aquesta matèria i que “mantindrà l’obertura de les delegacions que estava prevista”. De fet, Junts vol incrementar la dotació de política exterior.

A escollir entre Junts i el PSC

Altres propostes que vol impulsar Junts per Catalunya és la deflactació de l’IRPF, apostar per l’escola concertada i ajudes a les petites i mitjanes empreses. De fet, així ho ha subratllat la portaveu parlamentària del partit, Mònica Sales, qui ha instat l’executiu a escollir entre el PSC i ells. El partit de Turull i Borràs considera que pactar amb el PSC és deslligar-se de la independència i tirar enrere en el marc de l’autogovern. De fet, és un discurs calcat al que va emetre el portaveu del partit, Josep Rius, aquest dilluns després de la reunió de l’executiva del partit. “Avançar cap a la independència o aparcar-la”, afirmava el vicepresident del partit.