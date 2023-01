El Govern i Junts reprenen les reunions per als pressupostos 18 dies després

El Govern de la Generalitat de Catalunya i Junts per Catalunya reprendran les reunions per als pressupostos del 2023 després de 18 dies sense trobades (des del 22 de desembre), tal com ha avançat Nació Digital i ha pogut confirmar fonts de Presidència a El MÓN. De fet, ha estat una de les reclamacions del partit de Turull i Laura Borràs aquest matí en roda de premsa a la seva seu, on, el vicepresident del partit, Josep Rius, ha instat l’executiu a trair entre ells i el PSC. La trobada tindrà lloc aquest dimarts al Palau de la Generalitat, a les 17.30 hores.

La portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales / ACN

Junts i PSC a pels macroprojectes

La trobada arriba en un context en el qual les negociacions entre l’executiu i el PSC semblen encallades davant les exigències dels socialistes amb la seva proposta d’acord, que inclou el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat. Tanmateix, són projectes que Junts per Catalunya també va incloure en el seu catàleg i que consideren indispensables per poder donar suport als comptes de Pere Aragonès.

Segons va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, el dimarts passat, l’executiu i Junts tenen pactades més d’una cinquantena de mesures en el marc de les negociacions pels comptes. Entre elles, una dotació de 80 milions d’euros destinada al català. Amb això, Plaja va advertir que si en els següents dies no hi hauria un acord l’executiu portaria els comptes a Govern per iniciar la tramitació parlamentària.

El perill d’aprovar els comptes sense acord

Malgrat tot, el PSC i Junts ja ha advertit a l’executiu que si els porta al Consell Executiu per aprovar-los sense un acord previ, Pere Aragonès es trobarà amb una esmena a la totalitat i no podrà aprovar els comptes d’enguany. En tot cas, el Govern ja té un acord amb els comuns i les entitats socials de Catalunya, que demanen als partits un acord per tal d’afrontar la crisi econòmica. En aquesta línia, el Govern segueix amb la voluntat d’arribar a un acord a quatre bandes (Govern, PSC, Junts i Comuns), malgrat les contradiccions que hi pugui haver entre uns i altres amb la fiscalitat o les delegacions a l’exterior.