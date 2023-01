Preacord entre Junts i Impulsem Penedès per a les eleccions municipals

Junts per Catalunya i Impulsem Penedès han arribat a un preacord per concórrer juntament a les eleccions municipals del proper 28 de maig. Serà en format de coalició lectoral i ara queda que tant l’executiva de Junts, com l’Assemblea d’Impulsem Penedès aprovin aquest preacord. Impulsem assegura que ja compta amb més de 40 candidatures entre el Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès i l’Anoia, que s’afegiran a les de Junts per Catalunya en format de coalició.

El secretari general i política municipal de JxCat, David Saldoni, presentant el lema ‘Gent de debò’ Data de publicació: dijous 01 de desembre del 2022, 11:11 Localització: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

Llistes en 40 municipis

En aquest sentit, els membres de la formació penedesenca encapçalaran les respectives llistes de la coalició en la quarantena de municipis on influeixi aquest acord. Això pot comportar un xoc amb algunes formacions locals de Junts, ja que, en alguns municipis com Cubelles, Junts ja té el candidat presentat i escollit per la Comissió Territorial Municipal. Tot i això, des d’Impulsem asseguren que serà la seva candidata (l’alcaldessa Rosa Fonoll) qui encapçalarà la llista de la coalició en les properes eleccions del 28 de maig.

D’altra banda, des d’Impulsem asseguren que l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, també s’ha sumat a la formació penedesenca i que, per tant, si les formacions ho acaben aprovant, concorreran juntament a les eleccions municipals. De fet, Castells obrirà aquest dissabte el Consell Nacional de Junts a Igualada i podria significar el pas del que va ser número tres del PDeCATa les eleccions al Parlament del 2021 cap a Junts.

Un decàleg “irrenunciable”

Amb això, Impulsem recorda el decàleg que va elaborar de cara als objectius del 2030 i considera els seus objectius “irrenunciables”. Entre els objectius de la formació penedesenca hi ha el desplegament de la llei de vegueries, un pla de reindustrialització, potenciar el turisme o assolir la gratuïtat de la C-32. El passat dissabte 12 de novembre Impulsem va aprovar la seva executiva local, amb l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, com a president, juntament amb l’alcalde de Torrelles, Sergi Vallès, com a secretari. Xavier Ramos -alcalde de Castellví- és el secretari de política municipal, mentre Sònia Poch -regidora a Mediona- és la secretària d’organització i Jaume Julibert -regidor a Sant Llorenç- és el portaveu.

A finals de novembre, Impulsem comptava amb una dotzena de llistes, com ara a Castellví de la Marca, Font-rubí, Subirats, Pacs, Sant Llorenç d’Hortons, Torrelles de Foix, Santa Fe i Puigdàlber. En el cas del Baix Penedès, Cunit i Sant Jaume dels Domenys, mentre que al Garraf es presentaran a Cubelles i Canyelles. A l’Anoia hi haurà Igualada i Piera, entre d’altres.