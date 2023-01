Feijóo fitxa Albiol per al comitè de campanya del PP per a les municipals

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fitxat Xavier Garcia Albiol per al comitè del partit que dirigirà la campanya de les eleccions municipals i autonòmiques del pròxim mes de maig, segons ha confirmat l’exalcalde de Badalona en una piulada. “Molt agraït a Núñez Feijóo i al director de la campanya electoral, Elias Bendodo, per incorporar-me a l’equip que dirigirà la campanya municipal i autonòmica”, ha dit.

Albiol compaginarà el seu nou càrrec amb la candidatura popular per intentar recuperar l’alcaldia de Badalona. “Estarem a l’alçada”, ha promès el polític, que al novembre del 2021 va perdre una moció de censura impulsada pel PSC i que va comptar amb el suport d’una coalició àmplia de partits encapçalada per ERC, En Comú Podem i Junts per Catalunya, però que finalment no va comptar amb Guanyem Badalona, que es va despenjar de les negociacions.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president del PP, Alberto Núñez Feijoo / ACN

Feijóo proposa un pacte de govern per la llista més votada

Feijóo ha instat al president espanyol, Pedro Sánchez, a signar un compromís per deixar governar el partit més votat a les pròxims eleccions generals. El líder popular ha assegurat que si el PSOE guanya les eleccions facilitarà que pugui formar govern, però a canvi demana el mateix si, com apunten totes les enquestes, el PP és el partit vencedor. “Si ell guanya les eleccions, jo deixaré que governi. M’agradaria el mateix oferiment”, ha dit.

El dirigent popular ha recordat que Felipe González ja va permetre a José María Aznar formar govern després de les eleccions del 1996, quan els populars va obtenir uns 300.000 vots més que els socialistes. Llavors, el PSOE podria haver “pactat amb el PNB i amb CiU”, però “va entendre que hi havia d’haver un canvi de govern” al país. Feijóo considera que aquesta mena de pactes donen “tranquil·litat” a la política i evitaria les aliances amb els partits independentistes.