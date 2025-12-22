Moments de tensió durant la concentració en suport als immigrants desallotjats per Xavier Garcia Albiol a Badalona. El desnonament per part del govern dels populars ha provocat una onada de protestes a la ciutat, alguns contraris a la decisió d’Albiol, altres a favor. Aquest dilluns a la tarda, unes cinc-centes persones s’han concentrat per clamar contra el desallotjament dels immigrants que vivien a la B9. Paral·lelament, al mateix lloc, dues-centes persones també s’han manifestat per protestar contra la seva presència al municipi. Malgrat que les dues concentracions no s’han trobat, ja que han estat separades per un fort cordó policial dels Mossos d’Esquadra, al llarg de la tarda s’han viscut escenes de tensió.
Els que donen suport al col·lectiu proferien lemes com ‘Albiol, feixista’ o ‘Ningú és il·legal’, mentre que els contraris demanaven que s’enduguessin del barri els immigrants. Per la seva banda, Mamadou Yero Seydi, portaveu de l’Organització Juvenil Socialista de Catalunya, ha explicat que la concentració d’avui a la tarda respon al fet que aquest diumenge “més de 150 seguidors d’Albiol” van “impedir l’entrada a una quinzena de xavals” a la parròquia Mare de Déu de Montserrat, on “havien aconseguit una alternativa residencial, temporal, on quedar-se un parell de dies per no dormir al fred“. En aquest sentit, el portaveu de l’OJS acusa Albiol d’intentar implantar un “marc de conflicte” entre els barris “i entre la classe treballadora”.
Proclames “xenòfobes”
Segons denuncia el portaveu de l’OJS, durant la concentració reaccionària d’aquest diumenge que es va dirigir a les portes de la parròquia on havien de dormir els migrants desallotjats es van produir crits “racistes i xenòfobs” contra els joves desnonats: “Van venir a increpar-los, amb càntics racistes i xenòfobs, tot intentant generar una situació de confrontació directa”. Davant aquesta situació, Yero Seydi assegura que avui han sortit al carrer per mostrar que “la classe treballadora es trobarà a primera línia” per “confrontar” els discursos “reaccionaris” de “la ultradreta”. Un tipus de discurs que, tal com asseguren, “pretenen assenyalar el proletariat migrant” i impulsar la “negrofòbia” per situar aquest col·lectiu com a “culpable de tots els mals que avui pateix la societat capitalista”.