El Departament de Drets Socials i Inclusió i diverses entitats socials de Badalona -entre les quals hi ha Càritas Diocesana de Barcelona, Creu Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi- han acordat un dispositiu provisional per poder acollir i atendre les persones del desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona. Aquest dispositiu busca poder atendre algunes de les persones que s’han quedat sense llar després del desallotjament i que segueixen dormint al ras, especialment aquelles que són més vulnerables.
La Generalitat ha assenyalat que l’acord arriba després de l’observació de les “condicions climàtiques adverses” del país amb fortes pluges i baixada de les temperatures i que “que funcionarà com a servei de pernoctació, de 20 h a 8 h del matí, amb el suport del centre diürn Folre”. Tal com ha detallat el Departament de Drets Socials en una nota de premsa la decisió d’executar aquest pla d’emergència és un complement a altres accions que s’estan impulsant des del departament i destaquen que “des del mes de setembre ha mantingut reunions setmanals per tal de col·laborar en la cerca de solucions per a les persones més vulnerables, oferint recursos i suport tècnic”. “El sensellarisme requereix solucions estructurals i coordinades que han d’anar necessàriament més enllà de la gestió d’aquesta situació d’emergència”, destaquen des del Departament de Drets Socials.
Les entitats de Badalona aconsegueixen un local per acollir 15 dels desallotjats
Les entitats socials de Badalona han aconseguit obtenir un local on poder acollir 15 dels desallotjats del B9. Segons ha assenyalat en declaracions recollides per l’ACN el portaveu de Badalona Acull, Carles Sagués, els 15 desallotjats podran passar la nit al Casal Antoni Sala i Pont, una solució temporal a la problemàtica d’aquestes persones. De fet, diversos voluntaris s’apropen al pont de l’autopista C-31 per donar aliments i abric als sensellar que segueixen malvivint al carrer.
Per la seva banda, el sindicat COOO ha ofert un immoble on puguin guardar el menjar i la roba que tenien al B9 els desallotjats i, eventualment, servir de punt de càrrega perquè els afectats puguin connectar els seus telèfons mòbils i aparells electrònics, tot i que no hi podran dormir. Per la seva banda Cuineres per la Pau centralitzarà a partir del diumenge els àpats per a les persones desallotjades i poder oferir-los menjar calent.