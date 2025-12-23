Puigdemont reclama les competències en immigració per la crisi de Badalona

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamat aquest dijous el traspàs a Catalunya de les competències en immigració per poder fer front a crisis com la que ha esclatat a Badalona (Barcelonès) després del desallotjament de l’antic institut B9. En un missatge institucional difós a les xarxes, Puigdemont ha defensat que la Generalitat assumeixi aquestes competències –bloquejades al Congrés per la falta d’entesa amb Podem– i que es doti els ajuntaments “d’eines legals i de recursos materials per donar respostes responsables a les inquietuds de la ciutadania”.
Unes 500 persones es van manifestar dilluns a la tarda per protestar contra el desallotjament de l’institut i es van viure moments de molta tensió quan van convergir amb una altra marxa que protestava per la presència dels migrants a Badalona. El president català de Junts ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, i contra l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per la crispació que es viu a la ciutat després del desallotjament i la falta d’alternatives per als centenars de migrants que hi vivien. “La situació que s’ha desencadenat, atiada per la irresponsabilitat del seu alcalde i per la incompareixença del president Illa, és inacceptable”, ha dit. “És urgent reconduir la convivència entre les persones i el respecte als drets fonamentals”.
La cohesió social de Badalona està en joc
Puigdemont alerta que la tensió a Badalona va en augment i no es pot permetre que la situació s’agreugi perquè està en joc la cohesió social i la convivència. “I menys si darrere de la responsabilitat i la deixadesa d’uns i altres s’amaguen tàctiques electoral que són impròpies d’un sistema democràtic”. A parer seu, “l’actitud incendiària de l’alcalde de Badalona” i la “dimissió de lideratge” d’Illa s’ha evidenciat en altres crisis com l’apagada o el brot de pesta porcina i ha lamentat que tant el PP com el PSOE siguin incapaços de proposar solucions a un problema que han contribuït a generar. “No hi ha solucions fàcils ni ràpides a problemes complexes”, ha insistit. “Qui proposi solucions aparentment contundents i ràpides, enganya a consciència”.
Així mateix, Puigdemont ha fet una crida a combatre “tota pulsió xenòfoba” i a assegurar el respecte als drets humans més fonamentals. “L’ànima social de Catalunya no es pot posar en risc per interessos espuris”, ha remarcat, per la qual cosa ha demanat no amagar-se ni voler atiar la situació. Davant això, defensa que es necessita “una responsabilitat que ni el populisme ni l’extremisme de cap color no pot assumir”.