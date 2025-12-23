El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanat “serenitat i la calma” els veïns de Badalona (Barcelonès) que estan en contra de reallotjar desallotjats de l’antic institut B9 en equipaments de la ciutat i preveu una solució “en les pròximes hores”. Després de les crítiques del president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, per no fer front a la crisi, Illa ha manifestat que “la prioritat del Govern és resoldre la situació, i ho estem fent amb discreció i amb feina”.
En la roda de premsa posterior a l’últim Consell Executiu de l’any, el president ha dit que el seu executiu està “ajudant per trobar una solució”, tot i que “és competència de qui és competència”, davant una situació que els “colpeix”. També ha detallat que ha parlat en privat amb l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, però no n’ha volgut donar detall ni entrar en “polèmiques públiques”, i ha instat la premsa a fer-ne una valoració més endavant. “El que li havia de dir li ho he dit en privat”, ha expressat el president, que ha manifestat que el Govern “respecta i atén les resolucions judicials i ha fet el que havia de fer en aquest sentit”.
“Hi ha gent que vol que els ciutadans perdin el cap”
Tot i això, ha advertit que la “la irresponsabilitat no surt de franc i té conseqüències”, i ha destacat que les entitats socials i persones que ajuden a buscar una solució “no fan entrevistes, treballen”. “Potser hi ha gent que vol que els ciutadans perdin el cap, jo no”, ha subratllat Salvador Illa, i ha insistit que en les pròximes hores podria haver-hi “signes palpables” d’una solució. “En situació que no són senzilles insisteixo a trucar a la calma i a la serenitat. Jo no perdré el cap. Potser hi ha gent que vol que els ciutadans perdin el cap, jo no”, ha conclòs.
Arriben dos minibusos a l’alberg de Can Bofí Vell a l’espera d’una solució
A hores d’ara, hi ha dos minibusos a l’alberg de Can Bofí Vell, que està ocupat per un grup de desallotjats de l’antic institut B9 de Badalona ja des d’abans que es produís el desallotjament el passat dimecres. Els vehicles, que tenen una capacitat per a 20 o 30 persones, estan esperant que es materialitzi una solució per als migrants i traslladar-los. En cas d’acord, segons fonts del Govern, la intenció és no comunicar on es traslladarien els migrants, ni tan sols concretar si és dins o fora de Badalona. Així mateix, a l’alberg hi ha membres de la Sindicatura de Greuges.