El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido «serenidad y calma» a los vecinos de Badalona (Barcelonès) que se oponen a realojar a los desalojados del antiguo instituto B9 en equipamientos de la ciudad y prevé una solución “en las próximas horas”. Tras las críticas del presidente en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont, por no enfrentar la crisis, Illa ha manifestado que «la prioridad del Govern es resolver la situación, y lo estamos haciendo con discreción y con trabajo».

En la rueda de prensa posterior al último Consell Executiu del año, el presidente ha dicho que su ejecutivo está “ayudando para encontrar una solución”, aunque “es competencia de quien es competencia”, ante una situación que les “afecta”. También ha detallado que ha hablado en privado con el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, pero no ha querido dar detalles ni entrar en «polémicas públicas», e instó a la prensa a hacer una valoración más adelante. «Lo que tenía que decirle se lo he dicho en privado», ha expresado el presidente, que ha manifestado que el Govern «respeta y atiende las resoluciones judiciales y ha hecho lo que tenía que hacer en este sentido».

«Hay gente que quiere que los ciudadanos pierdan la cabeza»

Aun así, ha advertido que la “irresponsabilidad no sale gratis y tiene consecuencias”, y ha destacado que las entidades sociales y personas que ayudan a buscar una solución «no dan entrevistas, trabajan». «Quizás hay gente que quiere que los ciudadanos pierdan la cabeza, yo no», ha subrayado Salvador Illa, e insistió en que en las próximas horas podría haber “signos palpables” de una solución. «En situaciones que no son sencillas insisto en llamar a la calma y a la serenidad. Yo no perderé la cabeza. Quizás hay gente que quiere que los ciudadanos pierdan la cabeza, yo no», ha concluido.

Carteles a favor de las personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona en una concentración de apoyo al colectivo / Albert Segura Lorrio (ACN)

Llegan dos minibuses al albergue de Can Bofí Vell a la espera de una solución

En estos momentos, hay dos minibuses en el albergue de Can Bofí Vell, que está ocupado por un grupo de desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona desde antes de que se produjera el desalojo el pasado miércoles. Los vehículos, que tienen una capacidad para 20 o 30 personas, están esperando que se materialice una solución para los migrantes y trasladarlos. En caso de acuerdo, según fuentes del Govern, la intención es no comunicar dónde se trasladarían los migrantes, ni siquiera concretar si es dentro o fuera de Badalona. Asimismo, en el albergue hay miembros de la Sindicatura de Greuges.