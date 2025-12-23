Puigdemont reclama competencias de inmigración por la crisis de Badalona

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado este jueves el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración para poder afrontar crisis como la que ha estallado en Badalona (Barcelonès) tras el desalojo del antiguo instituto B9. En un mensaje institucional difundido en las redes, Puigdemont ha defendido que la Generalitat asuma estas competencias –bloqueadas en el Congreso por la falta de entendimiento con Podemos– y que se dote a los ayuntamientos «de herramientas legales y de recursos materiales para dar respuestas responsables a las inquietudes de la ciudadanía».

No te lo puedes perder Illa evita «polémicas públicas» con Albiol y pide serenidad a los vecinos de Badalona

Unas 500 personas se manifestaron el lunes por la tarde para protestar contra el desalojo del instituto y se vivieron momentos de mucha tensión cuando confluyeron con otra marcha que protestaba por la presencia de los migrantes en Badalona. El presidente catalán de Junts ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por la crispación que se vive en la ciudad tras el desalojo y la falta de alternativas para los cientos de migrantes que vivían allí. “La situación que se ha desencadenado, fomentada por la irresponsabilidad de su alcalde y por la incomparecencia del presidente Illa, es inaceptable”, ha dicho. “Es urgente reconducir la convivencia entre las personas y el respeto a los derechos fundamentales”.

Un grupo de personas concentradas en Badalona para apoyar a los inmigrantes desalojados del antiguo Instituto B9 / Albert Segura Lorrio (ACN)

La cohesión social de Badalona está en juego

Puigdemont alerta que la tensión en Badalona va en aumento y no se puede permitir que la situación se agrave porque está en juego la cohesión social y la convivencia. “Y menos si detrás de la responsabilidad y el abandono de unos y otros se esconden tácticas electorales que son impropias de un sistema democrático”. A su parecer, “la actitud incendiaria del alcalde de Badalona” y la “dimisión de liderazgo” de Illa se han evidenciado en otras crisis como el apagón o el brote de peste porcina y ha lamentado que tanto el PP como el PSOE sean incapaces de proponer soluciones a un problema que han contribuido a generar. “No hay soluciones fáciles ni rápidas a problemas complejos”, ha insistido. “Quien proponga soluciones aparentemente contundentes y rápidas, engaña a conciencia”.

Asimismo, Puigdemont ha hecho un llamamiento a combatir «toda pulsión xenófoba» y a asegurar el respeto a los derechos humanos más fundamentales. «El alma social de Cataluña no se puede poner en riesgo por intereses espurios», ha remarcado, por lo que ha pedido no esconderse ni querer avivar la situación. Ante esto, defiende que se necesita «una responsabilidad que ni el populismo ni el extremismo de ningún color puede asumir».