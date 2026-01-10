El 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont fue elegido presidente de la Generalitat de Catalunya. Una década después, el presidente en el exilio ha recordado el aniversario en un post en la red X. A la espera de si este año será el definitivo para poder regresar a Cataluña, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales de la amnistía, Puigdemont explica que en 2016 se encontró con un gobierno español «muy hostil» y con todo «el aparato del estado, movilizado a derecha e izquierda para impedir cualquier avance a través de cualquier medio, lícito o ilícito»

Investido a propuesta del presidente Artur Mas y con los votos a favor de la mayoría del Parlamento, Puigdemont subraya que lograron «tener presupuestos en un contexto mucho más complejo que el de ahora, gestionar tragedias como el accidente de Freginals y hacer frente a los terribles atentados de Barcelona y Cambrils, hasta el referéndum de independencia del 1 de octubre y la declaración del 27 en medio de una durísima ofensiva del Estado, que nunca borrarán de nuestra memoria».

Avui fa deu anys que la majoria del Parlament de Catalunya, representant legítim del poble català, em va fer l’honor d’elegir-me com a president del país. Vaig assumir la proposta del president Mas amb la plena consciència del que podria comportar complir amb el compromís, i… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 10, 2026

Puigdemont lleva ocho años y dos meses viviendo en el exilio. Asegura que continúa defendiendo lo mismo que hizo los 21 meses de presidente. Pero opina que «las condiciones no son las mismas, ni las del país ni las mías». Por otro lado, el líder de Junts sostiene que hay valores y principios que «a pesar de coyunturas y modas, resisten el paso del tiempo y por los cuales vale la pena seguir luchando», los cuales «no son renunciables» a pesar de las amenazas y el intento de destruirnos si es necesario en el ámbito personal.

Sin citar a Aliança Catalana ni a la ultraderecha, Puigdemont cree que ahora más que nunca, «en un momento en el que el mundo oscila hacia posiciones que cuestionan unos valores y principios que han hecho de Cataluña una nación capaz de sobrevivir a todas las amenazas«, hay que defender y reforzar «una legítima autoestima por lo que hemos sido capaces de hacer y con una esperanza inquebrantable por el país que tenemos derecho a soñar y a construir».